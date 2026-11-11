Mejoría en Piedralaves, con una rebaja en tres metros del nivel en el Horcajo tras una noche sin lluvias intensas

Reunión del Cecopi. - JCYL

ÁVILA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La situación en Piedralaves (Ávila) ha mejorado después de una "buena noche" sin lluvias tan intensas como en las jornadas previas que ha provocado una reducción en tres metros del nivel de agua embalsada en el Horcajo.

No obstante, la previsión apunta que, a partir de las 12.00 horas, las precipitaciones se intensifiquen por la entrada de la borrasca Charles, que trae aparejadas fuertes rachas de viento, por lo que, de momento, se mantienen las medidas establecidas.

Así lo ha indicado el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, tras la reunión del Cecopi y donde ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, y el vicepresidente primero de la Diputación, Jesús Martín.

Hernández Herrero ha relatado que las personas evacuadas en el albergue de campaña del Colegio San Juan de la Cruz han pasado la noche con normalidad, bajo una atención permanente, si bien se han tenido que derivar a dos de ellas a la residencia de mayores de Ávila al requerir una atención médica "específica".

Además, ha calificado de "buena" la noche al no llover con la "intensidad de las jornadas precedentes", lo que ha permitido una reducción del nivel del agua embalsada en la presa del Horcajo de "unos tres metros de altura aproximadamente".

No obstante, ha apuntado que, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones se podrían intensificar a partir de las 12.00 horas, aunque las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Charles podrían "mover las nubes" y no afectar, así, "de manera tan grave como se prevé inicialmente".

En este contexto, ha indicado que habrá una nueva reunión del Cecopi a las 17.00 horas para "ratificar las medidas o relajar alguna de ellas", ha continuado si bien no ha querido aventurar el sentido de las mismas porque, a estas horas, era "prematuro" efectuar predicciones.

Tras señalar que ha estado en contacto permanente con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su preocupación por el estado de la carretera CL-501, una "vía estratégica fundamental" para la movilidad de la población.

La carretera se cortó media hora la pasada noche, pero la "efectividad" de los servicios de vigilancia propició su apertura. "Vamos a reforzar los servicios de limpieza y tratamiento de esa carretera. Tenemos concertados servicios adicionales de empresas privadas de la zona por si hubiera que intervenir ya fuera en ese tramo del kilómetro 20 entre La Adrada y Piedralaves o cualquier otro ramo de la vía", ha subrayado, para apuntar también cortes puntuales en Santa María del Tiétar y Casillas.

El delegado territorial de la Junta ha insistido en que hay informes técnicos del director de seguridad de la presa que pide "cautela" y de ahí que se sigan esas pautas que tienen como máxima la "seguridad de las personas".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, ha insistido en remarcar los mensajes emitidos por el representante autonómico, para abundar que esta tarde habrá rachas de viento de hasta 80 kilómetros hora en toda la provincia por lo que ha ampliado el mensaje de "alerta a todo Ávila".