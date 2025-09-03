Melody actuará en Palencia este jueves en el marco del programa de las fiestas de San Antolín

Archivo - Melody posa tras la rueda de prensa ofrecida tras su paso por Eurovisión, a 26 de mayo de 2025, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press - Archivo

PALENCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurovisiva Melody será una de las protagonistas del programa musical de las fiestas de San Antolín de Palencia en las que actuará este jueves, día 4 de septiembre.

La ciudad palentina recupera las fechas "tradicionales" para celebrar San Antolín, ya que este año las fiestas de Valladolid se han fijado una semana más tarde que en 2024 y no comenzarán hasta el 5 de septiembre --el año pasado arrancaron el 30 de agosto--.

"Retornar a estas fechas nos beneficia como ciudad y no perjudica a otras localidades de la provincia que celebran también sus fiestas a finales de agosto", ha explicado el edil.

Por su parte, los días 5 y 6 de septiembre cerrarán las fiestas en este escenario los jóvenes artistas Walls y DePol.