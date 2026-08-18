El I Memorial Urbano González Escapa 'Baloncesto por la ELA' cita en León en septiembre al Real Madrid y al Baskonia

Un momento de la presentación del torneo solidario. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Deportes de León acogerá el próximo 5 de septiembre la primera edición del Memorial Urbano González Escapa 'Baloncesto por la ELA', una cita deportiva de "alto nivel" con fines solidarios que enfrentará el Real Madrid y al Kosner Baskonia a las 20.00 horas.

La recaudación será destinada a la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (Fundela), para contribuir a la investigación de la ELA.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado este martes el Memoria Urbano González Escapa que organiza la Asociación Vive Solidaridad con el respaldo del Ayuntamiento de León.

Canuria ha estado acompañado por organizadores y patrocinadores del evento y junto a él han estado Félix Jacinto Alonso García y Carlos Díaz Moro, de Vive Solidaridad, y Miguel Ángel González Escapa, hermano de Urbano González y en representación de Fundela.

El edil ha destacado que el Memorial será un "gran acontecimiento que mantendrá viva la memoria de Urbano González, uno de los referentes del baloncesto leonés y de la lucha contra la ELA, quien convirtió su pasión por este deporte en una forma de lucha por todas las personas que sufren esta enfermedad". Urbano González Escapa fue jugador del Elosua León en los años 80 y en los últimos años de su vida se convirtió en uno de los grandes referentes en la lucha contra la ELA.

Tras su diagnóstico en 2022 de ELA, convivió con una enfermedad que fue limitando progresivamente su vida, pero que nunca consiguió limitar sus ganas de luchar. Decidió convertir su propia experiencia en una herramienta para dar visibilidad a la ELA, denunciar las dificultades a las que se enfrentan quienes padecen esta enfermedad y contribuir a la búsqueda de una cura, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Entre sus sueños había uno especialmente relacionado con aquello que siempre había formado parte de su vida: el baloncesto. Urbano quería realizar un gran memorial con algunos de los mejores equipos del mundo. Félix Alonso y Carlos Díaz han explicado los pormenores del memorial y los motivos para su celebración, cumplir el deseo de Urbano González.

Por su parte, Miguel Ángel González ha destacado que la ELA es una enfermedad que no tiene tratamiento ni cura, que puede afectar a cualquier persona. Por eso, eventos como los que promovió Urbano González y este Memorial persiguen "concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación".

RECAUDACIÓN

Todo el dinero recaudado con el evento será destinado a la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Cada entrada adquirida para asistir al partido contribuirá a la investigación contra la ELA.

Además, todas aquellas personas que quieran colaborar con esta causa sin asistir al encuentro podrán hacerlo a través de una Fila Cero. Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial https://memorialurbano.com/.

El precio en tribuna y preferencia y en fondos extensibles de anillo interior es de 25 euros. En gradas y fondo, 19 euros.