El I Memorial Urbano González Escapa, "todo un éxito" tras recaudar 80.000 euros para investigar sobre la ELA

El concejal de Deportes, Vicente Canuria (segundo por la izquierda), con familiares de Urbano González Escapa y organizadores del I Memorial Urbano González Escapa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El I Memorial Urbano González Escapa 'Baloncesto por la ELA' que acogió el Palacio de los Deportes de León el pasado 5 de septiembre fue "todo un éxito" y la cita, que enfrentó a los equipos del Real Madrid y Kosner Baskonia, logró recaudar 80.000 euros que se invertirán en investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La aportación está destinada a un proyecto de la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (Fundela) que lleva el nombre de Urbano González Escapa.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado este martes el resultado de la iniciativa solidaria, que contó con el apoyo del Consistorio, entre otros muchos colaboradores, acompañado por Jacinto Alonso García y Carlos Díaz Moro, organizadores del evento a través de la Asociación Vive Solidaridad; y por Gloria Escapa y Patricia González Escapa, madre y hermana de Urbano, que han acudido también en representación de Fundela.

Vicente Canuria ha agradecido a la sociedad leonesa su solidaridad y ha asegurado que el legado de Urbano "sigue más vivo que nunca" ya que el dinero recaudado con esta acción benéfica se destinará a la investigación de esta enfermedad a través de Fundela.

Del mismo modo, los organizadores del evento han dedicado palabras de agradecimiento a todos los patrocinadores y colaboradores del evento por hacerlo posible, así como a todas las personas que acudieron al Palacio de los Deportes de la ciudad.

ESPERANZA PARA LOS ENFERMOS

Gloria Escapa ha explicado que los 80.000 euros destinados a Fundela servirán para financiar un proyecto de investigación: "Gracias a todas las personas que trabajan en la lucha contra la ELA. La investigación es esperanza para los enfermos", ha señalado.

Finalmente, Patricia González Escapa ha destacado la importancia de que este proyecto tenga continuidad para dar visibilidad a la ELA y para contribuir en la investigación de esta enfermedad, además de agradecer el éxito que ha tenido la iniciativa: "Como diría mi hermano, la habéis liado parda, chavales", ha concluido.