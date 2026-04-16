Un menor de unos 16 años resulta herido por arma blanca en una mano en una agresión en Zamora

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ZAMORA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de unos 16 años ha tenido que ser trasladado esta noche al Complejo Asistencial de Zamora tras resultar herido por arma blanca en una agresión en la capital zamorana, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 00.25 horas de este jueves, 16 de abril, cuando un alertante informó de una pelea entre unas cinco personas en la calle Diego de Almagro de Zamora. El centro de emergencias 1-1-2 dio aviso del incidente a Policía Local de Zamora y Cuerpo Nacional de Policía.

A su llegada los agentes indicaron que era necesario ambulancia para un varón herido en una mano con un arma blanca por lo que se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, que atendió al herido, un varón de unos 16 años, y una ambulancia de soporte vital básico, que lo trasladó al Complejo Asistencial de Zamora.