Al menos cuatro heridos en un accidente en la A-62 en Trigueros del Valle (Valladolid)

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Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 19:11
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   VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Al menos cuatro personas han resultado heridas en una colisión múltiple en el kilómetro 107 de la A-62, dentro del término municipal de Trigueros del Valle (Valladolid), y sentido Burgos.

   Según informa el 1-1-2, los hechos se ha producido a las 18.42 momento en el que avisan de una colisión por alcance entre cuatro turismos que dejan, cuatro o cinco heridos, sin precisar cifra exacta, aunque conscientes, alguna contusionada y mareada.

   El 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

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