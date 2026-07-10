Al menos dos heridos en la colisión frontal entre un turismo y un autobús en Valle de Mena (Burgos)

VALLE DE MENA (BURGOS), 10 (EUROPA PRESS)

Una mujer, ocupante de un turismo, ha resultado herida y se encuentra atrapada en el interior del vehículo, como consecuencia de la colisión frontal que ha sufrido en el término municipal de Valle de Mena (Burgos) este viernes con un autobús que transportaba a 40 pasajeros, entre los cuales por el momento hay una herida, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido unos minutos antes de las 16.16 horas de este viernes, cuando se ha recibido aviso del accidente de un autobús y un turismo en el kilómetro 100 de la carretera CL-629, en Valle de Mena (Burgos).

Se trata de un choque frontal y en el interior del vehículo se informaba de que hay una mujer atrapada, la única ocupante del turismo.

En principio, se ha comunicado que en el autobús viajaban unas 40 personas de las cuales solamente hay hasta el momento una herida que refería dolor en una pierna.

Se ha trasladado aviso a Policía Local de Valle de Mena, a la Guardia Civil de Burgos, a Bomberos de Burgos y a Bomberos de Miranda de Ebro, así como a Emergencias sanitarias, Sacyl, que ha enviado una ambulancia y un helicóptero medicalizado (HEMS).