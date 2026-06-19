Un fallecido tras una colisión frontal entre un turismo y un camión en Peñafiel (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico.- EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de los dos heridos tras la colisión frontal entre un turismo y un camión en el punto kilométrico de la N-122, dentro del término municipal de Peñafiel (Valladolid), ha fallecido.

Ha sido la Policía Local de Peñafiel quien ha confirmado la muerte de un varón de unos 60 años en el siniestro producido a las 16.39 horas.

El 1-1-2 ha dado aviso del mismo a Guardia Civil, bomberos de la Diputación, Policía Local de Peñafiel y a Emergencias-Sacyl, que ha movilizado, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.