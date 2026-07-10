Al menos un herido en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en Osorno la Mayor (Palencia)

PALENCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una personas ha resultado herida en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo que se ha registrado en la localidad palentina de Osorno la Mayor, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 12.00 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para al menos una persona herida.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos a la zona.