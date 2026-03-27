Al menos una mujer herida en una colisión entre cinco vehículos en la A-6 a la altura de Arévalo (Ávila)

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ÁVILA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una mujer de unos 70 años ha resultado herida en una colisión por alcance en la que se han visto involucrados cinco vehículos en el kilómetro 123 de la A-6, sentido A Coruña, en el término municipal abulense de Arévalo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 10.53 horas de este viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibibo varias llamadas que alertaban del accidente.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Arévalo, a la Guardia Civil de tráfico de Ávila y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender al menos a una herida, una mujer con dolor en el pecho a causa del frenazo.