Mercadillo solidario navideño de la Cofradía de la Virgen de la Concha de Zamora para su destino a obras benéficas. - COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA CONCHA DE ZAMORA

ZAMORA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El claustro del Colegio Universitario de Zamora albergará a partir del día 22 de diciembre el mercadillo solidario de la Cofradía de la Virgen de la Concha, cuyos fondos serán destinados a obras benéficas, según informaron a Europa Press fuentes de la organización del evento. El mercadillo se iniciará el lunes y se desarrollará durante los días 23, 26, 29, y 30 de diciembre y el 2 de enero en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.30.

En esta ocasión el mercadillo contará con 17 puestos de diferentes productos de la tierra, entre los que se encuentran quesos, setas, miel, verduras frescas, chocolates y artesanía en telas, papelería, joyería y complementos. También se contará con la presencia de un escritor y de la asociación Azayca.

La cofradía dispondrá de dos puestos donde venderá elementos de 'merchandising' y de productos donados. Además, la cofradía organizará un sorteo con productos donados por los artesanos para premiar a los asistentes.

Este evento destinará los fondos recaudados a las diferentes obras benéficas que más lo necesiten del ámbito provincial a través de Cáritas.