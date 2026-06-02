El Mercado Barroco de San Ildefonso (Segovia) programa exhibiciones, fuentes monunmentales y un centenar de puestos

El alcalde Samuel Alonso, con participantes del Mercado ataviados de época. - AYUNTAMIENTO

SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Real Sitio de San Ildefonso ha presentado la vigésimo cuarta edición del Mercado Barroco de La Granja, que en su programa incluye exhibiciones, el encendido de las fuentes monumentales de los jarines del Palacio y la presencia de un centenar de puestos artesanos.

La cita se desarrollará entre el 5 y 7 de junio, cuando la tradición lleva a ambientar las calles de la localidad en el clima del siglo XVIII.

Como ha relatado el alcalde del Real Sitio, Samuel Alonso, ante uno de los escenarios barrocos, el de la Puerta de la Reina, el programa de actividades ha comenzado ya con la ornamentación especial de balcones y calles, para recrear el ambiente palaciego propio de la época borbónica.

Los atuendos tradicionales confeccionados a lo largo del año por el taller de costura municipal permitirán a vecinos y visitantes su inmersión cultural en aquella época histórica del Real Sitio, para participar en las actividades del largo fin de semana.

El programa oficial ha planificado el inicio para el viernes 5 de junio a las 19.00 horas, con un pasacalle de la Escuela Municipal de Música y Danza por el recinto del mercado.

El sábado 6 tendrá lugar el pregón inaugural y el tradicional desfile de trajes barrocos por la Calle de la Reina hasta alcanzar la Puerta de la Reina. Por la tarde habrá un desfile de máscaras que completará el itinerario del mercado desde la calle Valenciana. La organización ha confirmado que durante las tres jornadas hay oferta de espectáculos con teatro, música en directo, pasacalles musicales y actuaciones de danza a cargo del grupo local Danzart del Real Sitio.

Como novedades destacadas, Samuel Alonso ha resaltado una exhibición de cetrería y la instalación de un punto fotográfico con personajes de época para que los visitantes que no acudan vestidos con trajes barrocos puedan obtener un recuerdo personalizado de su estancia.

Por su parte, la Real Fábrica de Cristales de La Granja se ha sumado a la festividad con la aplicación de tarifas reducidas y visitas guiadas a las zonas de hornos, donde el público podrá observar los trabajos de los maestros artesanos basados en la técnica del soplado de vidrio, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El 'Pequebarroco' destinado al público infantil se desarrollará en el atrio de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, con talleres didácticos, cuentacuentos, juegos tradicionales y atracciones.

PARADAS DE VENTA

El mercado tendrá en torno a 120 paradas de venta, que se distribuirán en el eje urbano que conecta la Puerta de la Reina, la Plaza de los Dolores y la calle Valenciana. Estos puestos ofrecerán productos de alimentación, embutidos, artesanía en madera y cuero, bisutería, velas, jabones y complementos.

Finalmente, la programación se completa con el espectáculo de agua de las Fuentes Monumentales del Palacio Real de La Granja, que ha previsto activarse el sábado a las 17.30 horas y el domingo a las 12.00 horas.