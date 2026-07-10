El Mercado del Conde Luna de León se ampliará con 18 nuevos negocios

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, que ha aprobado el expediente de contratación para la licitación de los puestos vacantes del Mercado del Conde Luna. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha dado luz verde al expediente de contratación para la licitación de los puestos vacantes del Mercado del Conde Luna, que se ampliará con 18 nuevos negocios.

El órgano de gobierno municipal ha aprobado los pliegos de condiciones que regirán este procedimiento, un paso "muy importante" para culminar la puesta en valor de este espacio "emblemático" de la ciudad tras la importante reforma estructural y de modernización acometidas.

Con esta convocatoria pública el Ayuntamiento de León pretende incrementar los negocios minoristas que alberga el recinto para abrir sus puertas a nuevos emprendedores y a propuestas comerciales innovadoras que refuercen el atractivo del Mercado.

La convocatoria permitirá adjudicar 18 módulos o espacios disponibles a través de concesiones administrativas con una duración inicial de diez años prorrogables, con lo que se pretende fomentar la estabilidad de los proyectos comerciales y la diversificación de la oferta, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En el diseño y la elaboración de las condiciones rectoras, el área de Comercio del Ayuntamiento de León ha mantenido contactos previos y de colaboración con distintas organizaciones empresariales, entre ellas la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), para ajustar el proceso a las necesidades reales del sector.

NOVEDADES EN LOS PLIEGOS

Dentro de las novedades que presentan los pliegos, se posibilita de forma expresa la creación de una cafetería en el módulo número cuatro, mientras que el módulo número tres queda reservado a través de un convenio con la Diputación de León para la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia, Institución que ya trabaja también en la redacción de sus propios pliegos para completar el conjunto de la oferta comercial del Mercado.

El Consistorio de la capital leonesa busca ampliar la oferta comercial disponible, apostar de forma decidida por el producto de proximidad, favorecer la innovación en los modelos de negocio y apoyar activamente a quienes deseen emprender desde un mercado tradicional plenamente adaptado a los nuevos tiempos.

El objetivo municipal no se limita únicamente a ocupar los puestos que se encuentran vacíos, sino que, mediante este expediente de concesión demanial para el uso privativo y aprovechamiento especial del dominio público, quiere atraer proyectos de calidad que generen nueva actividad económica y conviertan el Mercado del Conde Luna en un "verdadero mercado de referencia" y dinamizador de su entorno.

PROCESO DE ADJUDICACIÓN

El proceso de adjudicación de estos 18 lotes se configura bajo un presupuesto anual de licitación global de 31.707,6 euros, desglosado convenientemente por lotes según sus dimensiones y características. La presente concesión establece un canon concesional base (no sujeto a IVA de conformidad con la normativa reguladora de este impuesto) que se ha determinado según un informe técnico del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe).

Este canon se fija en 8,79 euros por metro cuadrado al mes para los puestos situados en las denominadas Islas A y B, y en 4,39 euros por metro cuadrado al mes para las zonas destinadas a almacén, cuantías que serán actualizadas anualmente a ejercicio vencido con arreglo a las variaciones del IPC.

Respecto a la baremación de las ofertas de los licitadores, los criterios de adjudicación aprobados distribuyen un máximo de 100 puntos en dos grandes bloques. La oferta económica supondrá el mayor peso del proceso con un máximo de 60 puntos y se valorará de manera proporcional la propuesta que presente un mayor canon anual por encima del tipo de licitación fijado.

Los 40 puntos restantes se otorgarán en función de otros criterios técnicos de valoración incluidos en los pliegos y primará de esta manera la calidad de los proyectos presentados, la sostenibilidad, la innovación de la propuesta de negocio y el valor añadido que aporten las iniciativas para consolidar el recinto como el "gran referente" del comercio tradicional y de proximidad en la ciudad de León.

MODERNIZACIÓN FÍSICA Y COMERCIAL

La licitación de estas concesiones demaniales viene a completar de forma definitiva la estrategia de modernización física y comercial del histórico Mercado del Conde Luna, unas dependencias inauguradas originalmente en el año 1929 y que recientemente concluyeron una profunda remodelación estructural. Esta transformación integral supuso una inversión de dos millones de euros financiados por la Unión Europea, una partida que se complementó de forma transversal con otras inversiones enmarcadas en los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En total, el Ayuntamiento de León ha canalizado una inversión global de 3,5 millones de euros destinada específicamente a la transformación, digitalización y modernización de su comercio minorista que ha permitido redefinir por completo la distribución interior de sus negocios a favor de una mayor eficiencia energética, la integración interna de la recogida de residuos o la apertura de grandes cristaleras que aportan luz natural a las fachadas laterales.