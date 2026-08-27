El Mercado de Época traslada a Palencia al medievo con más de un centenar de propuestas y cuatro días de espectáculos

Un momento de la inauguración del mercado. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Medieval de las fiestas de San Antolín llenará, entre el 27 y el 30 de agosto, el Parque Isla Dos Aguas de la ciudad con de artesanía, gastronomía, música, personajes, espectáculos, recreaciones históricas y actividades para todos los públicos.

Se trata del "tradicional inicio de fiestas", tal y como ha destacado el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernádez, durante su inauguración en la que también ha destacado que esta actividad, a lo largo de sus cuatro jornadas, supone "uno de los pulmones" de las fiestas, al que la gente acude a pasear, ver los puestos o comer.

La edición de este año, puesta en marcha por la Fragua de Vulcano y Claxon Producciones Artísticas, con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia cuenta con más de un centenar de propuestas comerciales y gastronómicas de la mano una importante representación de artesanos y productores llegados desde numerosos puntos de la geografía española.

En concreto, el mercado reúne cerca de 60 participaciones de artesanía, 30 de alimentación, 15 de restauración y varios comerciantes locales, configurando así una amplia y variada oferta para el visitante.

Entre los puestos podrán encontrarse trabajos de cuero, madera, cerámica, vidrio, plata y acero, macramé, bisutería, minerales y fósiles, velas y aromas, cosmética natural, juguetes y juegos de ingenio, junto a una extensa oferta gastronómica que incluirá quesos, embutidos, panes y dulces tradicionales, miel, frutos secos, encurtidos, productos artesanos, tés y especias, hidromiel y otras especialidades.

Uno de los principales atractivos de esta edición será su amplio programa de animación y espectáculos, que se desarrollará durante los cuatro días de celebración. La programación comienza este jueves 27 de agosto con la inauguración oficial del Mercado Medieval.

A partir de ese momento se sucederán las actividades por todo el recinto, con música medieval, personajes fantásticos, bufones, duendes, faunos y hechiceros, espectáculos de circo, pasacalles, animaciones teatrales, tambores, combates y exhibiciones de lucha.

Entre las propuestas más destacadas figura Suru, el elefante guerrero, un espectacular personaje de gran formato que recorrerá el mercado acompañado de músicos, bufones y personajes de época y que será protagonista de varios de los grandes pasacalles programados.

No faltarán tampoco los espectáculos nocturnos de fuego, con propuestas como Maleficio de fuego, La furia del Dios del fuego o Llamaradas en la noche, que pondrán el broche final a diferentes jornadas.

El Mercado Medieval contará asimismo con un campamento y espacio de recreación histórica, en el que el visitante podrá acercarse de una manera divulgativa y entretenida a diferentes aspectos de la vida medieval.

A lo largo del fin de semana se realizarán muestras y explicaciones sobre armas y armaduras, tácticas de lucha, vestimenta de los caballeros, combates cuerpo a cuerpo y lucha de espadas, además de diferentes demostraciones y actividades vinculadas a los oficios y la vida de campamento.

La programación incluye igualmente entrenamientos de caballeros y propuestas dirigidas especialmente a los niños.

Los más pequeños tendrán un protagonismo especial durante las cuatro jornadas.

Además de los personajes y espectáculos itinerantes, el mercado dispondrá de espacio infantil y atracciones, junto a propuestas participativas como tiro con arco, pintacaras y un taller de caligrafía árabe.

A ello se sumarán espectáculos de circo, cuentos y fantasía como Mimir, el libro mágico de los cuentos, duendes, personajes llegados de otros mundos y diferentes actividades pensadas para convertir la visita al mercado en una experiencia familiar.

La actividad continuará durante el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto con programación tanto en horario de mañana como de tarde y noche.

Música, pasacalles, personajes, espectáculos de circo, fuego y fantasía convivirán durante todo el fin de semana con los puestos de artesanía y alimentación, el espacio infantil, las exposiciones temáticas y el campamento medieval.

El domingo 30 de agosto, a las 21:30 horas, tendrá lugar el gran pasacalles de despedida con Suru y su séquito, acompañado de personajes de época, que servirá para cerrar cuatro intensas jornadas de Mercado Medieval en Palencia.

Artesanía, gastronomía, historia, música y espectáculo se combinarán así durante cuatro días para ofrecer a vecinos y visitantes una propuesta cultural, comercial y de ocio dirigida a todos los públicos.