El Mercado Medieval de Ávila contará con dos lanzaderas gratuitas y más de 170 plazas de aparcamiento

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con Paloma del Nogal, teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio, y responsables de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las XXIX Jornadas Medievales de Ávila, declaradas de Interés Turístico Nacional y que se celebrarán del 3 al 6 de septiembre, contarán este año con dos lanzaderas gratuitas de autobús que conectarán las zonas del barrio de la Universidad y de la plaza de toros con el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) y también con más de 170 plazas de aparcamiento habilitadas.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con Paloma del Nogal, teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio, y Carlos Blanco, jefe de Policía Local de Ávila, ha dado a conocer el plan de movilidad que se desarrolla durante el mercado medieval, que comenzará a ejecutarse desde el jueves 3 de septiembre a las 15.30 horas.

Con el objetivo de responder a las necesidades de movilidad, tráfico y accesibilidad que se pueden dar durante la celebración de las Jornadas Medievales y para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida, se habilita medio centenar de plazas para personas con movilidad reducida (PMR).

Estas se distribuirán en seis espacios, concretamente, además de la plaza Fuente el Sol, íntegramente destinada a este tipo de aparcamientos, en Cerro de la Mula (parte alta de la Ronda Vieja), Comandante Albarrán, plaza del Ejército, atrio de San Isidro, dársena del CRV y Carlos Luis de Cuenca.

Junto a ellas, se habilita más de un centenar de plazas para motos, tanto en el atrio de San Vicente como en la plaza del Ejército y en el entorno de San Vicente, igualmente, quedan habilitados los estacionamientos para el transporte turístico -tranvía turístico y tuk tuk-.

La parada de taxis que habitualmente se sitúa en la calle San Segundo, por su parte, se traslada a la avenida de Portugal, junto a la parada de autobuses, y en San Vicente se habilita zona de carga y descarga para los establecimientos hoteleros.

Además, como ya es habitual, se habilitan dos aparcamientos disuasorios, la explanada de la plaza de toros y la explanada trasera del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte.

LANZADERAS

En este sentido y tras implantar el año pasado un servicio de autobús lanzadera para conectar la zona de la plaza de toros con San Nicolás, Lienzo Norte y el CRV, este año se habilita una segunda lanzadera que unirá el barrio de la Universidad con el CRV. En el caso de la primera lanzadera, tendrá su primer servicio a las 11.00 horas, con frecuencia cada 10 minutos, con recorrido desde Plaza de Toros, San Nicolás, Lienzo Norte y CRV.

En cuanto a la segunda lanzadera, tendrá su primer servicio a la misma hora con frecuencia cada 30 minutos. El recorrido será: parada de autobús del Jardín de la Universidad, glorieta Vereda de las Mozas, avenida de la Juventud, Centro Residencial Infantas, Hospital Provincial, Madrigal, colegio Sánchez Albornoz, CRV, colegio Sánchez Albornoz, ICM, Hornos Caleros, Universidad Politécnica, parque Escorial y Jardín de la Universidad.

Estos servicios se desarrollarán durante el fin de semana y, a mayores, se reforzará la línea 1 de autobús. Esta línea, el sábado 5 de septiembre, tendrá su primer servicio a las 07.10 horas desde San Nicolás y con frecuencia cada 15 minutos. (Recorrido: San Nicolás, Ntra Sra de Sonsoles, San Vicente, Subdelegación del Gobierno, puente de la Estación, Escuela de Policía, carretera de Valladolid, Santa Ana, San Vicente y San Nicolás).

En la jornada del domingo 6 de septiembre, el primer servicio partirá a las 07.35 horas de San Nicolás, con frecuencia cada 45 minutos y el mismo recorrido.

El dispositivo de movilidad comenzará a tener efecto sobre el recinto del mercado el jueves 3 de septiembre a las 17.30 horas y, del viernes al domingo, se desarrollará entre las 10.30 horas y el desalojo del mercado. Durante todos estos días, se garantiza el servicio de limpieza y recogida de residuos en todo el mercado. Igualmente, se aumenta la frecuencia de recogida de residuos en el recinto. También queda garantizado el acceso a los servicios de emergencia las 24 horas del día.

Los accesos a los aparcamientos públicos se realizarán, en el caso del Mercado Grande, desde la Bajada del Peregrino y, en el del Rastro, a través del paseo del mismo nombre, teniendo en cuenta que el paseo del Rastro queda cortado durante la celebración de los torneos medievales en el atrio de San Isidro, por la afluencia de personas que se registra.