El Mercado de La Rondilla sumará cuatro puestos y alcanzará los once casi un año después de su inauguración

Archivo - Entrada al Mercado Municipal de La Rondilla. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Municipal de La Rondilla afronta el próximo mes de septiembre con un "nuevo impulso" a su actividad comercial, casi un año después de que se inaugurara tras su proceso de modernización.

El mercado alcanzará los once puestos en funcionamiento, a través de la incorporación de cuatro nuevos establecimientos durante el mes de septiembre, señalan desde la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva) a través de un comunicado.

En la actualidad, el Mercado de La Rondilla cuenta ya con una oferta comercial integrada por Aceitunas Ávila, Panadería Trigo y Oro, Pollería y Carnicería Mariángeles, Pescadería V de Palma, Pescadería El Faro y El Cafetín del Mercado, a los que se sumarán ahora cuatro negocios que permitirán "ampliar y diversificar" la oferta disponible para los vecinos.

El calendario de nuevas incorporaciones comenzará el próximo 1 de septiembre, con la apertura de la Charcutería Cortes Horas y la Frutería Los Niños. Un día después, el 2 de septiembre, se incorporará la Frutería Tuti Fruti.

La última incorporación prevista para este mes será Floristería Santa Flor, cuya apertura tendrá lugar a lo largo de septiembre y permitirá sumar una nueva actividad al mercado.

De esta manera, el Mercado de La Rondilla contará con once puestos en funcionamiento, configurando una oferta comercial cada vez más amplia y variada, con establecimientos dedicados a la alimentación, productos frescos, charcutería, panadería, pescadería, cafetería, encurtidos y floristería.

Durante este primer año, el mercado ha ido "consolidando progresivamente" su actividad y recuperando la presencia de comerciantes, avanzando hacia el objetivo de disponer de una oferta comercial "completa y atractiva".

Desde el Mercado de La Rondilla se considera "especialmente positivo" que, apenas un año después de su inauguración, once puestos vayan a estar ya en funcionamiento, al tiempo que se mantiene la previsión de que el resto de los puestos disponibles puedan ir ocupándose durante los próximos meses.

"El objetivo es continuar trabajando para que el mercado se convierta en un espacio comercial vivo, dinámico y con una oferta diversa, capaz de dar respuesta a las necesidades de los vecinos de La Rondilla y de atraer también a clientes de otros puntos de Valladolid", detalla la federación a través de un comunicado.

La incorporación de nuevos comerciantes supone, además, una oportunidad para seguir generando actividad económica y empleo y para reforzar el papel del mercado como elemento vertebrador del comercio de proximidad.

"Estamos muy satisfechos con la evolución del mercado durante este primer año. La incorporación de cuatro nuevos negocios en septiembre supone un paso muy importante, pero queremos seguir avanzando. Nuestro objetivo es que progresivamente todos los puestos estén ocupados y que el Mercado de La Rondilla se convierta en un referente de compra y de encuentro para los vecinos", señala Javier Serrada, presidente del Mercado de La Rondilla.

UN MES PARA CELEBRAR

Con motivo de este primer aniversario y coincidiendo con la incorporación de los nuevos establecimientos, el Mercado de La Rondilla ha preparado durante el mes de septiembre diferentes actividades y promociones dirigidas a sus clientes.

Entre ellas destaca una ruleta de premios, que se celebrará los días 23 y 26 de septiembre, con la que los comerciantes quieren agradecer a los vecinos y visitantes su fidelidad y la buena acogida que ha tenido el mercado durante este primer año.

Los participantes podrán conseguir diferentes regalos, entre ellos tazas y bolsas de la compra, bolsas nevera y, especialmente, 2.500 euros en cheques regalo para gastar en los establecimientos del propio Mercado de La Rondilla.