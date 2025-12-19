El Mercado de La Rondilla de Valladolid expone 27 caricaturas de los comerciantes hechas por alumnos de Escuela de Arte

Una de las caricaturas y una de las comerciantes del Mercado de La Rondilla. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de La Rondilla de Valladolid expone 27 caricaturas de los industriales del lugar realizadas por alumnos de la Escuela de Arte en el marco de un proyecto de revitalización de la zona en la que se sitúa este espacio como "fuente de inspiración".

Esta iniciativa, impulsada desde la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, busca hacer "más atractivo" este espacio para aportar "un aire fresco y dinámico", y convertirlo en un punto de encuentro tanto para los comerciantes como para los clientes.

Las caricaturas se encuentran ya expuestas en las cristaleras del mercado y han sido realizadas por 26 alumnos de segundo curso del Ciclo Formativo de Ilustración, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, los textos que las acompañan han sido elaborados por alumnos de primero de Bachillerato de la citada Escuela, en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Ambas actividades han sido coordinadas por las profesoras, Mónica Sastre y Sandra León.

Con esta iniciativa se pretende "dar a conocer quién está detrás de cada uno de los puestos", en un "intento de conectar a vendedor y comprador, y fomentar el comercio de proximidad, a la vez que revitalizar las instalaciones del mercado haciéndolas más atractivas y potenciando así la experiencia del cliente".

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha agradecido a la Escuela de Arte su implicación en esta iniciativa del Ayuntamiento y que ha valorado por "crear oportunidades de conexión y colaboración entre los distintos colectivos que estudian, trabajan y viven en el barrio".

"Además, es una ocasión estupenda para que la gente joven se acerque y conozca los mercados municipales, como lugar de compra, pero también como un espacio de actividades e incluso de emprendimiento empresarial", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que en el mercado quedan aún algunos puestos dónde podrían desarrollarse numerosas actividades, como panadería, frutos secos, floristería, y otras actividades complementarias tales como peluquería, mercería o droguería, entre otros.

ACTIVIDADES NAVIDEÑOS

Por otro lado, el Consistorio ha informado de las diversas actividades de entretenimiento y ocio que se celebran en este mercado, donde para cerrar el año se estrena decoración navideña este sábado, 20 de diciembre, a las 12.30 horas, tendrá lugar la actuación musical del grupo coral La Cotarra.

Otra actividad que se ha puesto en marcha en el mercado y que ha tenido una "cálida" acogida ha sido la ludoteca infantil. Así, con motivo de las vacaciones escolares, este servicio gratuito estará disponible para niños de cuatro a diez años durante los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas.