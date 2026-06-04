Mercadona abre en Astorga (León) su nuevo modelo de 'Tienda 9' con más espacios para frescos tras invertir 3,9 millones

Nueva tienda de Mercadona en Astorga - MERCADONA

ASTORGA (LEÓN), 4 (EUROPA PRESS)

Mercadona ha abierto su primera 'Tienda 9' en Castilla y León, en concreto en Astorga (León), tras llevar a cabo la reforma del supermercado ubicado en la calle Morredero, se trata de un nuevo modelo de establecimiento que ofrece un mayor espacio para los productos frescos tras una reforma que ha supuesto una inversión de casi 3,9 millones de euros.

La compañía ha previsto cerrar el año 2026 con aproximadamente 60 'Tiendas 9' repartidas por toda España, entre las que se encuentra este establecimiento de Astorga, que cuenta con una plantilla de 33 personas.

Entre las principales novedades de este supermercado se encuentra la reorganización integral del espacio con el fin de optimizar el acto de compra para que sea "más ágil y sencillo" a través de una organización más intuitiva.

De esta reorganización nace el denominado Obrador Central, una zona donde se han unido todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda, en el ámbito de la innovación, el establecimiento incorpora dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión, optimizan la toma de decisiones y agilizan los procesos de la cadena.