La merma de 15 millones en las arcas municipales de León por la anulación de tasas de basura paralizará proyectos

Archivo - El Ayuntamiento de León estudia aplazar proyectos como los previstos en la Plaza Mayor ante la merma en las arcas municipales por la anulación de las ordenanzas de la tasa de basuras. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha advertido este martes de que la merma en las arcas municipales de unos 15 millones tras las anulaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de las ordenanzas de la tasa de basuras supondrá el aplazamiento de algunos proyectos e incluso la paralización provisional de otros.

"Este año vamos a tener una serie de problemas, evidentemente, desde el punto de vista de gestión económica en el Ayuntamiento. La anulación de la ordenanza de tratamiento de basuras es un duro golpe para los ayuntamientos", ha puntualizado.

Los casi 15 millones de euros que dejará de percibir el Consistorio hará que sea necesario aplazar algunas iniciativas, mientras que otras puede que sea preciso abandonarlas "momentáneamente".

Entre estos proyectos se encuentra, según ha explicado Diez, el previsto en el edificio Mirador del Concejo de la Plaza Mayor, que podría ser aplazado hasta 2027, aunque seguirá adelante. "Estamos en conversaciones con Europa, creo que no va a haber problema en retrasarlo hasta el año 2027", ha apuntado.

La remodelación integral del edificio Mirador del Concejo, conocido como 'Consistorio Viejo', supondrá una inversión de 1.270.000 euros y cuenta con fondos europeos.

En cuanto a las actuaciones previstas para la mejora de las fachadas y balconadas de la Plaza Mayor, deberá realizarse con recursos municipales, por lo que quizá este sea uno de los proyectos que haya que aplazar.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en la plaza de San Marcelo, donde ha presentado nuevos vehículos eléctricos municipales.