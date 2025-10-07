Un mes de información pública para alegaciones a la declaración de la tuna en CyL Bien de Interés Cultural inmaterial

Archivo - Integrantes de la Tuna de Derecho de Valladolid. - TUNA DE DERECHO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha acordado conceder la apertura de un periodo de información pública de un mes para que cualquier persona pueda alegar "cuanto estime conveniente" al expediente de declaración de la Tuna en Castilla y León como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Según consta en la información de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte publicada en el BOCyL de este martes el plazo de información pública de un mes se abrirá mañana, miércoles día 8 de octubre, para que cualquier persona pueda alegar cuanto estime conveniente.

El expediente esta disponible para su consulta en la plataforma del Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y la consulta física al expediente se podrá realizar en el Servicio de Ordenación y Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado, previa concertación de cita en el teléfono 983 411 669.

La Junta defiende en este expediente que las tunas en Castilla y León son "una tradición viva" e "integrada en el pulso cotidiano de las ciudades universitarias" a lo que añade que son portadoras de la memoria histórica de las mismas y que promueven el compañerismo, la amistad y la inclusión entre sus miembros, al mismo tiempo que fomentan la colaboración entre estudiantes de distintos orígenes y refuerzan la cohesión de la comunidad universitaria

En total, estima que Castilla y León alberga actualmente entre 20 y 30 tunas universitarias activas o con actividad reciente, distribuidas por todas sus provincias, cifra que incluye tunas masculinas, femeninas y las llamadas "cuarentunas", formadas por antiguos tunos.