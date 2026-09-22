La Mesa de Comercio de Segovia valora el aumento de sus ventas a partir de 'SegoImpulsa 2026'

Un momento de la reunión de la 7ª Mesa del Comercio de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Segovia ha celebrado una nueva reunión de la Mesa de Comercio en la que se han analizado los resultados del proyecto 'SegoImpulsa Comercio 2026', que durante agosto ha ayudado a incrementar la actividad del sector en la ciudad.

Las tres actuaciones en las que se articulaba el proyecto, subvencionado por la Junta de Castilla y León, se han ejecutado en su totalidad y han obtenido una excelente valoración. Se trata de la III Feria del Comercio 'El corazón de nuestra ciudad', celebrada en la plaza Mayor; la adquisición de material promocional y la puesta en marcha de una campaña de sensibilización y comunicación en radio, televisión y medios digitales. El conjunto de estas iniciativas ha generado un impacto positivo tanto en el tejido comercial como entre la ciudadanía.

Los resultados de la evaluación realizada entre los establecimientos participantes han reflejado el alcance de la iniciativa. La totalidad de los expositores ha señalado que la feria ha contribuido a aumentar la visibilidad de sus negocios, mientras que el 90 por ciento ha considerado que el impacto comercial ha sido alto o muy alto. Además, el 95 por ciento ha afirmado que volvería a participar y recomendaría la feria a otros comercios; el 80 por ciento ha asegurado haber captado nuevos clientes y más del 72 por ciento ha registrado incrementos de ventas superiores al 20 por ciento respecto al año anterior.

La concejala de Comercio, Berta Migueláñez, ha explicado que la alta participación, la excelente valoración obtenida, el impacto positivo en ventas y visibilidad, así como la amplia repercusión alcanzada por las acciones de comunicación, ponen de manifiesto la "eficacia de este proyecto como instrumento de apoyo al comercio minorista de proximidad". La edil ha añadido que estos datos "justifican plenamente la continuidad de este tipo de iniciativas en futuras convocatorias".

En esta misma línea se han pronunciado el resto de integrantes de la Mesa de Comercio, quienes han considerado que los resultados obtenidos consolidan el proyecto 'SegoImpulsa Comercio' como una herramienta eficaz de apoyo al sector comercial de la ciudad.

Durante el encuentro también se ha abordado la campaña 'Tarjeta Impulsa Comercio Segovia 2026'. La concejala ha presentado los detalles de esta nueva edición, que se desarrollará entre el 19 de octubre y el 23 de noviembre, así como los requisitos para la adhesión de los establecimientos comerciales.

Esta iniciativa da continuidad a la petición trasladada por los representantes del sector en la reunión anterior de la Mesa, celebrada el pasado 3 de julio, en la que se manifestó el interés para que el Ayuntamiento se presentara a la convocatoria de subvenciones de la Junta de Castilla y León con el proyecto elaborado por el área de Comercio, además de solicitar la puesta en marcha de la segunda edición de la tarjeta.

Durante este último encuentro, todos los presentes han destacado la utilidad de este foro como espacio de diálogo permanente y han subrayado la importancia de continuar trabajando de forma coordinada, para impulsar iniciativas que fortalezcan el comercio de proximidad.

Esta ha sido la séptima reunión de la Mesa de Comercio desde su puesta en marcha. Junto a la concejala de Comercio han participado el presidente de la Federación de Comercio de Segovia (FECOSE), Alberto García; la representante de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Reyes de Santos; el de la Cámara de Comercio de Segovia, Alfonso Arribas, y la representante de la asociación Comercio Amigo de Segovia, Esther Delgado.

La concejala ha valorado estos encuentros y ha destacado que la convocatoria periódica de este foro permite "mantener un canal estable entre la administración local y los agentes económicos del municipio", algo que las distintas entidades presentes han coincidido en calificar como un mecanismo útil para anticipar y diseñar futuras líneas de apoyo al pequeño comercio segoviano.