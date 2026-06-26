La meteorología podría facilitar el remate y aseguramiento de perímetros de los fuegos del Bierzo esta noche

Imagen de un Equipo de Lucha Integral contra Incendios Forestales (ELIF) Z2 de Zamora en el incendio de Pradela (Sotelo), en León. - JCYL

LEÓN, 26 (EUROPA PRESS)

Las condiciones meteorológicas previstas para esta noche, de vientos muy flojos, una alta humedad relativa superior al 80 por ciento y bajada de temperaturas (que rondarán de los 14 a los 18 grados) podrían facilitar las labores de remate y aseguramiento de perímetros de los incendios en El Bierzo (León).

Durante la jornada de este viernes han continuado los trabajos de extinción en los fuegos de la provincia leonesa, que han constituido el primer episodio grave de simultaneidad en la época de peligro alto, y están organizados los relevos para los convoyes de las provincias que han desplazado medios a León. Así, mañana harán el relevo nuevos convoyes de Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora y Palencia.

Se mantienen en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 los cuatro incendios de Pradela (Sotelo), Congosto, Vega de Valcarce y San Vicente, todos ellos en la comarca berciana y provocados por rayos. Los trabajos en ellos han tenido distintas fases a lo largo del día y han combinado medios aéreos, maquinaria pesada y fuego (sacrificar una superficie para evitar que el incendio se escape de control), según fuentes de la Junta de Castilla y León.

En los incendios en los que no hay llama las labores se centran en el remate del perímetro. Primero se apagan los puntos calientes más próximos a la vegetación verde y después se realiza una línea de defensa eliminando la vegetación hasta llegar al suelo mineral.

Simultáneamente a los incendios de la provincia de León se han atendido otros fuegos en Valladolid, Burgos y Ávila, ya controlados.