El Micotour de Otoño lleva 70 experiencias micológicas a 30 pueblos sorianos

SORIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Micotour de Otoño estará presente en 30 localidades de la provincia de Soria a través de 70 actividades, que suponen "toda una experiencia micológica".

Así, se ofrecen desde las tradicionales exposiciones, liofilizadas y en fresco, a rutas micológicas, charlas, demostraciones de cocinas, actividades infantiles o adaptadas a los colegios rurales.

El director técnico de Montes de Soria, José Antonio Vega, y el presidente de la Asociación Montes de Soria, Luis José Lucas, han presentado este nuevo Micotour que se adapta a las peticiones de los pueblos, de los que han destacado su colaboración para ceder espacios públicos y personal.

Luis José Lucas ha señalado que se trata de una campaña "muy esperada" tanto por los turistas como por los pueblos de la provincia, ya que se trata de un visitante "muy respetuoso" que acude a los restaurantes y a la hostelería y cuya repercusión económica es muy difícil de cuantificar.

El presidente de Montes de Soria ha apuntado que en aquellos lugares donde hay exposición o actividades de Montes de Soria "crece la afluencia de visitantes".

COTO MÁS GRANDE

Lucas ha destacado que Montes de Soria lanza "la campaña más ambiciosa hasta el momento", avalada por el coto micológico más grande de España, del que forman parte 104 pueblos, en 160.000 hectáreas de monte reguladas.

José Antonio Vega ha incidido en el "gran número" de actividades, con propuestas hasta en cinco y seis pueblos a la vez, que ha sido posible al contar con los "grandes recursos expositivos" que permiten tener "mínimo tres exposiciones a la vez".

Así, ha apuntado que este fin de semana, Montes de Soria promocionará el Micotour de Otoño en Naturcyl, de la mano de la Diputación de Soria.

CAMPAÑA MICOLÓGICA

En cuanto a la superficie regulada, ha incidido en la importancia de que haya 104 pueblos "trabajando de la mano, haciendo provincia y mejorando la sostenibilidad de los montes".

En este punto, ha destacado la "responsabilidad" de los sectores turísticos a la hora de promocionar la micología y ha instado a que no anuncien "de forma falsa" si hay setas, ya que es preferible "vender la verdad y garantizar la confianza del turista".

Una campaña que en la última década se ha "retrasado" salvo en las dos últimas temporadas, por lo que considera "difícil" prever lo que ocurrirá en otoño, aunque, en cualquier caso, el monte está "a tiempo".

Montes de Soria ya ha expedido unos 8.000 permisos este año (desde el 1 de enero de 2025), de los que 6.000 son recreativos y unos 2.000 comerciales.