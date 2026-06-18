MicroMundo@ULE expone a los alumnos el uso racional de antibióticos y la necesidad de frenar resistencia antimicrobiana

Talleres prácticos realizados en centros de Ediucación Secundaria de la ciudad de León bajo la instrucción de estudiantes de la Universidad de León en el marco de 'Proyect Micromundo'. - ULE

LEÓN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) ha celebrado recientemente la octava edición del 'Proyect Micromundo' (MicroMundo@ULE), que se desarrolla bajo el enfoque de 'Ciencia Ciudadana', una iniciativa en la que se ha explicado a los estudiantes el uso racional de los antibióticos y la necesidad de frenar las resistencias antimicrobianas.

El evento ha contado con la participación activa de estudiantes universitarios, como protagonistas principales, junto con alumnado de centros de Educación Secundaria y Formación Profesional.

MicroMundo@ULE produce un impacto científico y social en torno al problema de las resistencias generadas por bacterias patógenas a los antibióticos, al mismo tiempo que refuerza el aprendizaje universitario de los participantes.

En la presente edición el proyecto ha tenido una destacada implantación en el entorno local, con el desarrollo de talleres formativos en cinco institutos de la ciudad de León. Estas actividades han permitido trasladar conceptos fundamentales de microbiología y salud pública a los estudiantes más jóvenes para promover su interés por la ciencia y su implicación en retos sanitarios reales.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Uno de los aspectos abordados en profundidad durante la jornada de celebración fue el grave problema de las infecciones de transmisión sexual (ITS), estrechamente relacionado con el fenómeno de las resistencias antimicrobianas.

Las ITS representan una preocupación creciente, especialmente entre adolescentes y jóvenes, que constituyen el público destinatario principal de este tipo de iniciativas educativas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de un millón de personas de entre 15 y 49 años contrae diariamente una ITS, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad de reforzar la educación en salud y prevención desde edades tempranas.

La participación de la doctora Paula Dios Díez, del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), ha aportado una visión clínica directa que ha permitido contextualizar la teoría en la práctica asistencial. Su intervención ha puesto de relieve la dimensión del problema y la importancia de adoptar conductas responsables en materia de salud sexual y uso de antibióticos.

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMPROMISO

La octava edición de MicroMundo@ULE ha contado con una amplia participación, reflejo del compromiso de la comunidad universitaria y educativa con la divulgación científica y la mejora de la salud pública.

En total, han participado más de 100 estudiantes de Educación Secundaria y Formación Profesional procedentes de cinco centros educativos de León, que han sido tutorizados por 25 estudiantes universitarios pertenecientes a los grados de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Veterinaria, Biología, Biotecnología, así como a programas de máster, bajo la coordinación de siete profesores e investigadores de la ULE.

Según ha explicado José María Rodríguez Calleja, coordinador del proyecto, este trabajo conjunto representa un ejemplo de aprendizaje colaborativo en el que el estudiantado universitario asume un papel activo, no solo como instructor, sino también como divulgador científico, lo que contribuye a la transmisión de conocimientos y al desarrollo de una conciencia crítica en la sociedad.

EDUCAR PARA PROTEGER LA SALUD

Los responsables de MicroMundo@ULE han apuntado que este proyecto se consolida como una iniciativa "de referencia" en el ámbito de la innovación educativa y la divulgación científica y han destacado que integra formación académica, investigación aplicada y compromiso social.

"Además, el proyecto transmite un mensaje claro y necesario: El uso responsable de los antibióticos es una responsabilidad colectiva imprescindible para frenar las resistencias antimicrobianas y proteger la salud global", han añadido.

Finalmente, han indicado que, a través de la implicación directa de estudiantes de distintos niveles educativos, esta iniciativa contribuye a construir una ciudadanía más informada, crítica y comprometida con los grandes retos sanitarios.