Miguel Ángel de la Cruz y Julián Arranz, junto 'Alimentos de Valladolid', participan en Malasia en el Asia Pastry Forum

Miguel Ángel de la Cruz. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID, 7 8EUROPA PRESS)

La marca 'Alimentos de Valladolid, impulsada por la Diputación de Valladolid, estará presente desde este miércoles y hasta el 9 de octubre en el 'Asia Pastry Forum', que se celebra en la Academy of Pastry & Culinary Arts (APCA Malaysia), en Petaling Jaya, Malasia.

La acción, coordinada por Ángel Moretón, gerente de la empresa vallisoletana e-Spain, estará protagonizada por los chefs de la provincia de Valladolid Miguel Ángel de la Cruz y Julián Arranz, quienes acercarán a profesionales y estudiantes asiáticos la calidad, diversidad y posibilidades gastronómicas de los productos vallisoletanos.

Esta es la primera ocasión en la historia del Asia Pastry Forum en la que Castilla y León contará con representación dentro de su programa internacional de chefs invitados.

UN FORO CON MÁS DE UNA DÉCADA DE TRAYECTORIA.

Creado en 2012, el Asia Pastry Forum se ha consolidado como uno de los encuentros de referencia en Asia para profesionales de la pastelería, la panadería, el chocolate y la gastronomía.

Desde su creación, el foro ha reunido a más de un centenar de chefs y expertos internacionales, ha desarrollado más de 200 talleres y clases magistrales y ha contado con participantes procedentes de más de 40 países.