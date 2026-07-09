Miguel Ángel García Nieto, nuevo delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'popular' Miguel Ángel García Nieto ha sido nombrado este jueves nuevo delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias en el departamento de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, en sustitución de Luis Fuentes.

Además y según ha informado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, el Consejo de Gobierno ha aprobado más nombramientos en la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial con la designación de cuatro directores generales.

Serán Belén González González, directora general de Carreteras e Infraestructuras; Ana María Álvarez Barrera, directora general de Transportes y Logística; Susana Morán Fernández, directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y Antonio Ibáñez Pascual, director general de Administración Digital e Inteligencia Artificial.

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Diego del Pozo de Andrés como director general de Bienestar Educativo en la Consejería de Educación.