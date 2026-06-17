Miguel Ángel Llamas dimite como coordinador de Podemos CyL por motivos personales y pide "disculpas" por sus "errores"

Archivo - El coordinador general de la formación en Castilla y León Miguel Ángel Llamas. - Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado su dimisión del cargo tras haberlo "meditado mucho", según ha explicado el motivo de su renuncia responde a sus circunstancias personales, las cuales no le permiten implicarse de la manera que requiere el puesto, por lo que ha aprovechado para pedir "disculpas" por sus "errores", los que ha calificado como "muchos".

Llamas ha manifestado que deja el cargo con "pesar", pero con la "tranquilidad" de saber que el partido cuenta con personas capacitadas para afrontar los retos venideros. Del mismo modo, ha señalado que, a pesar de atravesar una etapa "difícil", la formación es una herramienta imprescindible para avanzar en "derechos y justicia social", por lo que ha confirmado que seguirá a disposición del partido y de los movimientos sociales para colaborar en lo que pueda.

En su balance, el ya excoordinador ha mostrado su agradecimiento a la militancia y a los integrantes del Consejo de Coordinación de Podemos Castilla y León. También ha extendido su gratitud a la secretaria general del partido, Ione Belarra, por el apoyo recibido, y ha destacado el orgullo que le supone pertenecer a Podemos.

Finalmente, ha aclarado que no ha incluido a Pablo Fernández, antecesor en el cargo, en el listado inicial de agradecimientos para no extenderse y porque Belarra representa a toda la Dirección estatal. No obstante, ha remarcado que Fernández ha sido "el mejor compañero posible" y le ha transmitido formalmente las "gracias".