Miguel Antona ha asumido la presidencia de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León - EMPRESA FAMILIAR CYL

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León (Fundación EFCL) ha nombrado a Miguel Antona, director general de Innoporc, como nuevo presidente de la entidad en sustitución de Rocío Hervella. Antona ha asumido el cargo con el propósito de dar continuidad y reforzar las líneas de trabajo para mejorar la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas, impulsando el acercamiento de las necesidades de las compañías a la Formación Profesional.

El nuevo presidente ha estudiado Formación Profesional y Grado universitario, asumiendo posteriormente la dirección del grupo empresarial familiar Innoporc, enfocado en la producción de ganado porcino y fabricación de piensos. Desde la compañía ha impulsado la digitalización, la innovación, la sostenibilidad y el bienestar animal. Antona ha señalado que el acercamiento entre la formación profesional y las empresas resulta fundamental para generar empleo, fidelizar talento y favorecer el arraigo en la Comunidad.

En esta nueva etapa, Antona estará acompañado en el patronato renovado por los expresidentes de la Asociación EFCL, Ginés Clemente y Pedro Palomo, además del actual presidente, Andrés Hernando, y el director de la asociación, Eduardo Estévez. El equipo mantendrá el modelo de colaboración público-privada con el objetivo de acercar la realidad empresarial a los jóvenes, poner en valor la formación profesional y favorecer su desarrollo en Castilla y León.

El proyecto contempla consolidar las iniciativas desarrolladas por la Fundación y ampliar su alcance hacia áreas de orientación profesional, emprendimiento, empleabilidad, sostenibilidad y digitalización. Asimismo, Antona ha dedicado palabras de agradecimiento a su antecesora en el cargo, Rocío Hervella, reconociendo la labor realizada para acercar el tejido empresarial al sistema educativo y mejorar las oportunidades profesionales en la región.

La Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, constituida por la Asociación Empresa Familiar de la Comunidad, centra su finalidad en diseñar y liderar actuaciones que mejoren la empleabilidad y la competitividad empresarial. Entre sus actuaciones destaca el impulso a la Formación Profesional Dual y la adaptación de los planes de estudio para abordar retos como el desempleo juvenil, la sobrecualificación, el abandono escolar o la despoblación.