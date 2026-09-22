El Miguel Delibes acoge este sábado el espectáculo de títeres 'Camuñas' de Katua&Galea Teatro

Un momento del espectáculo 'Camuñas'. - JCYL

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes ha programado para este sábado, 26 de septiembre, la representación del espectáculo de teatro de títeres 'Camuñas', a cargo de la compañía salmantina Katua&Galea Teatro, dentro del ciclo 'Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena'.

La propuesta ha sido organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con la Asociación de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (ARTESA).

La función ha quedado fijada a las 19.00 horas en la Sala de Teatro Experimental dentro de una programación que ha reunido 12 representaciones de artes escénicas y diferentes intervenciones de MicroEscena hasta el próximo mes de diciembre, señalan desde la Junta a través de un comunicado.

La obra 'Camuñas', destinada a un público mayor de cuatro años, ha puesto en escena la historia del cuento homónimo de la autora Margarita del Mazo, editado por OQO y basado en relatos de la tradición oral referentes al hombre del saco, el coco o el tío Camuñas.

La trama ha transmitido valores sobre la valentía y el coraje frente a los miedos a través del enfrentamiento cómico entre el personaje de Blanca y un desaliñado monstruo del bosque, con presencia de música y humor.

De forma previa a la representación en sala, la compañía Baychimo Teatro ha presentado en el foyer del recinto la instalación poética 'Versos que anidan', perteneciente a la sección MicroEscena y disponible desde dos horas antes del evento.

Las entradas para el ciclo han quedado fijadas en un precio de diez euros y se han puesto a la venta a través de la página web oficial y en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.