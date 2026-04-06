El Miguel Delibes acoge esta semana las tres últimas actuaciones de Kirill Gerstein como artista residente

Archivo - El Miguel Delibes de Valladolid acoge este domingo un recital con el pianista Kirill Gerstein - JCYL - Archivo

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pianista Kirill Gestein finaliza este fin de semana su residencia artística con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con tres actuaciones: dos conciertos dentro del decimoquinto programa de abono y un recital.

Los conciertos del decimoquinto programa de abono tendrán lugar el viernes 10 y el sábado 11 de abril en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos, mientras que el noveno recital del IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara será en la Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid. Todos ellos, a las 19.30 horas.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com, informa el centro a través de un comunicado