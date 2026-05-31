Unas mil personas protestan en Valladolid por el convenio de limpieza y los sindicatos avisan de posible "huelga total"

Unas 1000 personas protestan en Valladolid por el convenio de limpieza y los sindicatos avisan de posible "huelga total" - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un millar de personas, según la Policía Local en el lugar, se han manifestado este domingo en Valladolid contra el bloqueo del convenio de limpiezas en la provincia, que afecta a más de 5.000 personas, una convocatoria en la que los sindicatos han advertido de una posible "huelga total" en el sector.

Los manifestantes se han concentrado a mediodía en la plaza de Fuente Dorada de la capital, desde donde han emprendido un recorrido por diversas calles céntricas, una marcha liderada por una pancarta con el mensaje '¡Trabajador@s de limpieza de edificios y locales de Valladolid! En lucha por la defensa y mejora de sus derechos y condiciones laborales'.

Antes de iniciar la protesta, el responsable de limpiezas de UGT en Castilla y León, José Luis Martín, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha hablado acerca de la posible "huelga total" y, además, ha mencionado que se mantendrá el calendario de movilizaciones vigente para el martes 2 y miércoles 3 de junio en el edificio del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), y el jueves 4 en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Asimismo, Martín ha precisado que los sindicatos se reunirán con la patronal en el Serla el miércoles 3, cuando esperan llegar a un acuerdo, pero, por el momento, este lunes, día 1, se tramitará la convocatoria de huelga.

Por su parte, el coordinador de Comisiones Obreras del Hábitat de Valladolid, Antonio Estrada, ha corroborado que se registrará esa convocatoria de huelga para comenzarla, si no hay acuerdo previo, el sábado 13 de junio a las 00.00 horas.

En este contexto, Estrada ha criticado la "sinrazón" de las patronales, Aspel y Udelva, de penalizar "por todas las fórmulas posibles a los trabajadores que caen enfermos", lo que ha conducido a los sindicatos a proponer esta medida. "Lo que hemos dicho a las patronales es que tienen que retirar de encima de la mesa todo lo que sea una penalización por estar enfermos", ha aseverado.

Al respecto de esto, el coordinador de CCOO ha avisado de que las patronales pretenden añadir "un complemento encubierto" por el cual no se pagaría a los trabajadores en situación de incapacidad temporal (IT).

Por otro lado, los sindicatos han mostrado su "apoyo total" al sector de la limpieza en Zaragoza, que llega hoy a su sexto día de huelga, y han denunciado también la situación en otras provincias de Castilla y León, como Palencia o Ávila, tal y como ha manifestado el representante de UGT.