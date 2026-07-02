El 'Milanito Original 2026' vuelve a Zaratán (Valladolid) con una oferta "brutal" y espera superar los 6.000 asistentes

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, y alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, junto al organizador del festival, Ismael Gómez de Pablo, en la presentación del 'Milanito 2026' - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Milanito original 2026' recalará por tercer año en Zaratán los días días 10, 11 y 12 de julio con una oferta "única" que aúna la mejor cerveza artesana, música en directo, gastronomía de calidad y propuestas para todos los públicos en una "gran cita cultural" que promete importantes novedades a nivel cervecero y en la que se espera una afluencia superior a las 6.000 personas a lo largo de todo el fin de semana.

Cada año la oferta cultural de este festival "mejora considerablemente, pero esta edición el festival cuenta con una "apuesta rompedora", ha destacado el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, y alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, durante la presentación de la cita, en la que ha estado acompañado por el organizador del festival, Ismael Gómez de Pablo, representante de Cerveza Milana.

El cartel de actuaciones está encabezado por Niña Polaca y contará con bandas como El Nido, Denis Denis, Éxtasis, Sobrezero, Angelus Apatrida, Saurom o Céro, lo que convierte a esta cita en una de las más esperadas del calendario estival de la provincia vallisoletana.

El también alcalde de Zaratán ha agradecido a los organizadores del festival que hayan desarrollado sinergias con los productores, comerciantes y hosteleros del municipio para unir gastronomía con cultura.

"Este festival es familiar y gracias a ello podemos ver disfrutar al público de todas las edades durante estos tres días, ya sea en la espectacular zona de cervezas, en los conciertos y las sesiones de DJs, en los talleres infantiles, en la zona de artesanos o en las actividades lúdicas para toda la familia", ha expresado.

UNA PROGRAMACIÓN "BRUTAL"

Por su parte, el promotor del evento ha avanzado que este 2026 'El Milanito' trae novedades en varios sentidos, aunque "siempre se mantiene la esencia de un festival que cuenta con un gran arraigo y es un reclamo para una amplia variedad de público".

Gómez ha detallado que en esta edición --fuera de abono-- se va a permitir la entrada libre el sábado mañana de 13.00 a 16.00 horas, de tal forma que aquellos apasionados de la cerveza tengan oportunidad de probar cervezas en un ambiente más tranquilo y facilitar así el intercambio con los distintos productores presentes en el festival.

Asimismo, en materia gastronómica, ha subrayado la participación de más de un centenar de cervezas "punteras", tanto a nivel nacional como internacional, donde se podrán encontrar marcas como la madrileña Oso Brew, las vascas Basqueland y Laugar Brewery o la belga Chouffe.

Y es que, tal y como ha apostillado, los sabores de dicha selección harán las delicias de los amantes de esta bebida en una cita en la que se impondrá nuevamente como uno de los reclamos de este encuentro la música, que será parte del plato fuerte en estos días, con un cartel que la organización describe como "brutal".

"A nivel indie vamos a disfrutar de grupos de primera línea como Niña Polaca, que será cabeza de cartel, así como figuras emergentes pero muy destacables como las bandas Denis Denis, Éxtasis, Delameseta y Sobre Zero, que están en las cabeceras de los festivales de los próximos años", ha explicado el promotor del festival.

Por otro lado, Gómez ha señalado que 'El Milanito 2026' va a contar con "la mejor banda de trash metal de España, que es Angelus Apatrida, así como Saurom, que es, probablemente, la mejor banda de folk celta y ha llenado el Wizink Center con 10.000 personas y llena estadios a nivel internacional en América latina".

También ha remarcado que el festival volverá a tener ese carácter familiar que tanto lo identifica, y ofrecerá talleres y actividades el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.

VENTA DE ABONOS

Por su parte, la venta de abonos continúa a un "ritmo mucho mayor que el año pasado". Y en esta línea, Gómez ha detallado que se confía en duplicar las cifras y llegar a superar así los 6.000 asistentes".

Así, ha animado a todo el mundo a "vivir" 'El Milanito', pues es una "oportunidad única de disfrutar de un elenco de bandas eclécticas de primer nivel, acompañado por cervezas artesanales y a un precio asequible justo al lado de casa".

Tal y como se ha explicado en la presentación, los abonos, las entradas y los pases para las catas siguen disponibles a través de la página web https//elmilanito.cervezamilana.com.

Como punto de venta físico, está disponible la venta de entradas y abonos en la Frutería Cherries de Zaratán (Calle Nueva, 3). También se pueden adquirir en Milana Beerhouse Paraíso (Calle Paraíso, 2, en Valladolid), o en Milana Beerhouse Librería (Calle Librería, 9, también en Valladolid).

Además, los empadronados en el municipio cuentan con precios bonificados en los abonos. También se ofrecen precios especiales para el abono infantil, los menores de ocho años tienen acceso gratuito y hay entradas individuales por día disponibles.