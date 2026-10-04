Miles de personas reviven en Segovia la proclamación de Isabel I como reina de Castilla

Imágenes de la procalamación. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Segovia ha regresado este fin de semana al siglo XV para recrear la proclamación de Isabel I como reina de Castilla, una conmemoración que ha concluido con un balance "positivo" a pesar de unas jornadas que han pasado por agua, pero que han registrado la asistencia de miles de personas.

El viernes, alrededor de 3.000 personas disfrutaron de las escenas teatralizadas en diferentes espacios del recinto amurallado, un escenario que transportó a los espectadores a lo que pudo suceder en los días previos al 13 de diciembre de 1474.

Asimismo, el sábado, jornada central de la programación, cerca de 800 espectadores, repartidos entre los dos pases, vivieron de cerca el momento en el que Isabel I fue proclamada reina de Castilla.

Sin embargo, debido a la previsión de lluvia, el escenario no fue el enlosado de la Catedral, sino el Aula Magna de IE University, en el antiguo convento de Santa Cruz la Real.

Con todo, la concejala de Turismo, May Escobar, ha hecho un balance "positivo" de la edición y ha destacado la capacidad de los participantes para adaptarse a las inclemencias meteorológicas, con un resultado "muy bueno".

Sobre la actuación, Escobar ha subrayado que fue "muy bonita" y ha afirmado que el traslado al Aula Magna de IE University le ha dado "un aire muy especial y cercano, con un escenario excepcional para contar este episodio de la historia".

En este contexto, la representación sobre uno de los episodios más relevantes de la historia de la ciudad y de España contó con la participación de cerca de 200 personas, entre actores, músicos, bailarines, acróbatas, figurantes, técnicos y profesionales de producción.

Entre otros, participaron la coral Ágora, el taller de Canto Gregoriano, actores de las compañías Cardalalana, Zaquizamí, del IES Andrés Laguna y de otras compañías de teatro segovianas; los halconeros de Castilla y numerosos músicos profesionales segovianos.

La puesta en escena volvió a estar coordinada por el músico segoviano y director teatral Geni Uñón, responsable también de los espectáculos desarrollados durante la tarde del viernes y de la comitiva del domingo.

La actriz Amapola Arribas Murillo, nacida y criada en Madrid y con raíces maternas en Riaza, fue la encargada de dar vida este año a Isabel I de Castilla.

Además, Escobar ha agradecido a IE University las "facilidades" ofrecidas para trasladar la proclamación al Aula Magna y, especialmente, el trabajo y la capacidad de adaptación de todo el equipo responsable de la recreación, que tuvo que transformar la escenografía y adaptar la puesta en escena en un tiempo reducido.

En esta línea, ha destacado la implicación del director y coordinador, Geni Uñón, de los responsables de producción, actores, músicos, figurantes y técnicos.

COMITIVA REAL

Las actividades organizadas en torno a la Proclamación han finalizado este domingo con el cortejo real, tres citas en las que han participado cerca de 300 personas.

Así, esta mañana se ha celebrado la comitiva real y cientos de personas han seguido el paso de Isabel, ya proclamada reina de Castilla, que ha recorrido a caballo algunas calles del centro histórico y la plaza Mayor, acompañada por damas, caballeros, saltimbanquis y músicos, en el que no han faltado juglares ni curiosos personajes.

Para Escobar, la proclamación de Isabel I "se está convirtiendo en un producto turístico importante para Segovia", si bien la concejala desea que los segovianos "lo hagan suyo, participen y se sientan parte" de él.

LA PLAZA DE LOS MERCADERES

Por otra parte, la plaza de los Mercaderes ha sido otro de los puntos de encuentro del fin de semana y ha contado con 21 puestos de productores locales, que han ofrecido sus productos a vecinos y visitantes.

A pesar de las inclemencias meteorológicas, los comerciantes han mostrado su satisfacción con el resultado de las ventas y con la afluencia registrada en especial durante la tarde del viernes y la jornada del domingo.

"Tenemos una historia extraordinaria y un patrimonio excepcional. La recreación nos permite acercarlos al público de una manera diferente, pero también conseguir que los propios segovianos conozcan, disfruten y hagan suyo un acontecimiento que forma parte de la historia de nuestra ciudad", ha concluido Escobar.