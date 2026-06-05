Miles de vallisoletanos acompañarán al Papa, entre ellos los 3.000 que participarán en la vigilia y el Corpus

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas peregrinarán desde Valladolid para ver y escuchar al Papa León XIV durante su viaje apostólico a España, que se celebrará del 6 al 12 de junio bajo el lema 'Alzad la mirada'.

Solo para la vigilia con jóvenes de este sábado, 6 de junio, y la Santa Misa y posterior procesión del Corpus Christi, del domingo 7, la cifra provisional de inscritos desde Valladolid a través de la página web oficial del viaje se acerca a los 3.000. En este sentido, es reseñable que el registro para los actos públicos aún permanece abierto.

Entre ellos se encuentran los más de 400 fieles que peregrinarán de forma organizada con la Delegación de Pastoral Juvenil, que se desplazarán mayoritariamente en un tren charter para participar en la Plaza de Lima en la vigilia con jóvenes del sábado 6 -en la que actuará, entre otros, el grupo vallisoletano Siloé- y en la Santa Misa que presidirá el Papa en la Plaza de Cibeles el domingo, coincidiendo con la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi.

A esta cifra hay que sumar todos aquellos fieles laicos, sacerdotes y consagrados que viajarán de forma organizada con sus parroquias, movimientos, colegios y órdenes religiosas, así como particulares y familias que acudirán a los distintos encuentros públicos con el Papa a título personal.

Distintas parroquias y colegios católicos de la Archidiócesis de Valladolid han fletado autobuses para asistir a la Santa Misa y la procesión del Corpus Christi del domingo en la Plaza de Cibeles.

Además, un grupo de una treintena de laicos vallisoletanos estará presente en Madrid en el encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena de esa misma tarde.

Otras parroquias de la Archidiócesis han optado, en cambio, por peregrinar a Madrid únicamente para la vigilia del sábado 6y regresar esa misma noche, lo que les permitirá celebrar la Solemnidad del Corpus Christi junto a sus feligreses en Valladolid.

También el lunes, 8 de junio, una treintena de sacerdotes de la Archidiócesis de Valladolid estará presente en el encuentro que mantendrá el Papa en el Estadio Santiago Bernabéu.

Y hasta Barcelona se desplazará un grupo pequeño de jóvenes, de nuevo con la Delegación de Pastoral Juvenil, para asistir a la vigilia de oración del día 9 en el Estadio Olímpico y al día siguiente, 10 de junio, a la Santa Misa en la Sagrada Familia tras la cual el Papa León XIV bendecirá la Torre de Jesucristo de la basílica.

Este grupo de jóvenes vallisoletanos viajará en avión hasta Barcelona desde el Aeropuerto de Villanubla.

Monseñor Argüello, en el séquito papal

El Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, formará parte del séquito papal, por lo que acompañará a León XIV durante todo el itinerario de su primer viaje apostólico a España.

Una cita de especial relevancia para monseñor Argüello será la visita que el Santo Padre realizará el lunes 8 de junio a la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), institución que actualmente preside el Arzobispo de Valladolid. El Santo Padre se dirigirá desde allí a los obispos españoles y al conjunto de la Iglesia española en un acto donde está previsto que también monseñor Argüello dirija unas palabras a los asistentes. Habrá, además, un intercambio de regalos y ambos, el Papa León XIV y el Arzobispo Luis Argüello, firmarán en el libro de honor de la CEE.

También el Arzobispo emérito de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, ha confirmado su intención de acompañar al Papa León XIV durante su viaje apostólico a España en distintos momentos de todo el itinerario anunciado por Madrid, Barcelona y las dos diócesis de Canarias.

Llamamiento a "alzar la mirada"

Ante la inminente llegada de León XIV a España, el Arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, monseñor Luis Argüello, y reconociendo que "es bueno hacer este esfuerzo por estar cerca del Papa, por compartir su mismo territorio", ha recordado también que "el Papa nos visita a todos". Y, en consecuencia, las palabras que pronuncie "van dirigidas a todos" y su presencia "nos confirma en la fe, la esperanza y la caridad a todos, y nos propone la comunión misionera y compartir la alegría del Evangelio a todos".

"Por eso", ha exhortado monseñor Argüello, "todos estamos llamados a alzar la mirada, a ir más allá de la pantalla, del lugar donde estemos siguiendo la visita, para redescubrirnos una Iglesia en camino que quiere anunciar el Evangelio".