Mingo, nuevo presidente de la Diputación de Salamanca, compromete una institución "más ágil, cercana y útil"

David Mingo, durante su intervención tras ser elegido presidente de la Diputación de Salamanca - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

David Mingo ha sido elegido nuevo presidente de la Diputación Provincial de Salamanca y ha comprometido trabajar por una institución "más ágil, cercana y útil", al tiempo que ha asegurado que asume la Presidencia "con humildad, ilusión y con una enorme determinación y responsabilidad".

El hasta ahora vicepresidente primero de la institución provincial ha vencido en la votación celebrada en el Pleno extraordinario celebrado en el Patio de la Salina, por 16 papeletas a ocho que llevaban el nombre del portavoz del PSOE, Fernando Rubio.

Antes de la votación al presidente, ha sido Alberto Torres Marcos el que ha tomado posesión como nuevo diputado provincial en sustitución del que fuera presidente, Javier Iglesias.

Una vez formada la mesa de edad que ha presidido la sesión con Luis Rodríguez, como diputado mayor y Miryam Tobal, como la más joven, ha comenzado la votación, cuyo resultado al ser una mayoría absoluta, lo que ha bastado para que Mingo sea elegido presidente.

Mingo ha iniciado su discurso al asegurar que este nuevo período "no nace para romper con lo construido, sino para apoyarse en todo lo bueno que se ha hecho y mirar hacia delante".

El que ha sido alcalde de Santa Marta de Tormes durante casi doce años ha reconocido que este bagaje le permite conocer "perfectamente lo que significa abrir la puerta del Ayuntamiento por la mañana y encontrarse con los problemas reales de los vecinos".

Por esta razón, ha asegurado que ha llegado a comprender "que la política municipal es la expresión más directa del servicio público y que los alcaldes y concejales de los 362 municipios de Salamanca" son "una parte esencial en el futuro" de la provincia.

Mingo ha dedicado también una parte de su discurso a la reivindicación ha pedido "una reforma de la financiación local", ya que ha subrayado que no se piden "privilegios", sino "justicia territorial".

Igualmente ha pedido un "Estatuto del Pequeño Municipio que adapte las obligaciones administrativas a la realidad de los pueblos" y tampoco ha olvidado el nuevo presidente provincial reclamar "mejores frecuencias ferroviarias".

En este sentido, Mingo ha ofrecido "diálogo y respeto", pero también ha pedido "colaboración" no para "renunciar a ideas, sino para demostrar que desde posturas diferentes se pueden encontrar espacios comunes cuando está en juego el futuro de la provincia".

Tras dedicar las palabras más emocionantes de la mañana a su familia, el ya presidente de La Salina se ha despedido al asegurar que asume la Presidencia "con humildad, con ilusión y con una enorme determinación y responsabilidad".

Antes de Mingo y después de la votación, el primero en tomar la palabra ha sido el diputado del Grupo Mixto Celestino del Teso que ha deseado a su nuevo presidente "serenidad para decidir, acierto para gobernar, sensibilidad para escuchar y, sobre todo, mucha suerte" ya que ha añadido que si David Mingo tiene suerte, "Salamanca la tiene y España la tendrá".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Fernando Rubio, ha ofrecido como oposición "escucha, diálogo y acuerdo", además de pedir a Mingo que distribuya "apoyo con equidad" y que cuente con su partido "para bien de todos".