Ministerio de Cienca destina 2,77 millones a CyL para 14 proyectos de investigación en salud

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu), a través del Instituto de Salud Carlos III , ha publicado la resolución provisional de la convocatoria de proyectos de investigación en salud que destinará a Castilla y León 2,77 millones de euros para catorce proyectos.

Esta convocatoria se enmarca en la Acción Estratégica en Salud (AES) 2026, y cuenta con una partida total de 75,2 millones de euros, que se destinarán a financiar 399 proyectos de investigación.

Los proyectos seleccionados en Castilla y León son de la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca, la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, la Universidad de Burgos y la Universidad de León.

Estas ayudas impulsarán investigaciones sobre múltiples áreas biomédicas, facilitando nuevos conocimientos sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados de diferentes enfermedades.

A esta resolución provisional se suman otras resoluciones publicadas antes de verano, que destinan 45 millones de euros para 338 contratos de personal y otros proyectos de investigación.