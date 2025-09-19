El Ministerio construirá 200 viviendas de "precio asequible" en el antiguo acuartelamiento La Rubia de Valladolid

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visitan los terrenos del acuartelamiento de 'La Rubia'. - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda comprará a Defensa los terrenos del antiguo acuartelamiento La Rubia, en Valladolid, por 8 millones de euros para la posterior construcción de 200 viviendas a "precio asequible", a las que se podrán sumarán otras 100 privadas, dado que parte del suelo es propiedad de particulares.

Así lo ha señalado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha visitado las instalaciones del antiguo acuartelamiento junto al ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la titular de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, así como la directora gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (Invied), la coronel María Ángeles Cano, y el presidente de la asociación de vecinos, José Luis Alonso.

Isabel Rodríguez ha recordado que en 2023 un acuerdo del Consejo de Ministros acordó destinar todos los suelos públicos de Defensa que pudieran ser convertidos a la construcción de viviendas, como ocurre con el antiguo cuartel de La Rubia, cuyo origen se remonta a 1904 y que estuvo operativo hasta 2014 tras acoger a la Agrupación de Apoyo Logístico número 61, que tiene base en El Empecinado.

Así, en la próxima reunión del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Vivienda, el antiguo Sepes, --que podría convocarse para finales de septiembre o principios de octubre-- se va a adoptar el acuerdo de comprar estos terrenos por importe de algo más de 8 millones al Invied con el fin de construir vivienda pública. El terreno cuenta con 107.000 metros cuadrados, casi 11 hectáreas, y divide la Carretera de Rueda y el Paseo Zorrilla de Valladolid.

Isabel Rodríguez, quien considera que es una "muy buena noticia" para la ciudad ante el problema de la vivienda y un acuerdo muy importante en el que confluye la política del Gobierno, ha concretado que con el actual planeamiento vigente en Valladolid se podrían construir en estos terrenos en torno a 300 viviendas.

Sin embargo, no toda la superficie es propiedad del Gobierno, sino que hay una parte también privada, por lo que con el planeamiento actual se podrían proyectar 200 viviendas "cien por cien asequible", es decir, que no supere el 30 por ciento del ingreso de las familias.

"Es lo que garantizamos con todas las construcciones que hacemos con la empresa pública y se pone de manifiesto que vamos en serio con el uso de todos los recursos del Estado para la respuesta a la vivienda", ha añadido la ministra, quien ha señalado que esta actuación es similar a otras que se llevan a cabo en Madrid, Valencia, Sevilla o Islas Baleares, lo que se complementa con el Plan Estatal de Vivienda anunciado esta semana.

"LO ANTES POSIBLE"

Isabel Rodríguez ha asegurado que no quiere comprometer plazos de tiempo ante los trámites administrativos que habrá que llevar a cabo, que pueden alargar los periodos, y considera que "habrá muchas expectación sobre el futuro de viviendas", por lo que no quiere "que después produzca frustración", pero ha garantizado a los vecinos de Valladolid que sobre estos terrenos habrá "vivienda pública, asequible, para hoy y para siempre".

Tras la formalización de la compra de los terrenos, se iniciarán los trabajos de elaboración en el proyecto de demolición de estas instalaciones, tras lo que hay que "depurar" los suelos y realizar un planeamiento especial.

"Por supuesto", ha aclarado la titular de Vivienda, se podrán a disposición de las autoridades municipales para "valorar si creen necesario algún acompañamiento a esta actuación" y ha asegurado que lo harán mediante una relación "leal y cordial" con el Ayuntamiento, pero con la disposición de llevar a cabo la actuación "lo antes posible".

Isabel Rodríguez también ha destacado la presencia de los representantes de los vecinos, con los que ha asegurado que cuentan cuando hacen planeamientos importantes en una zona como en la que se va a actuar para contar con su participación en el diseño de este nuevo barrio. "Espero que podamos acelerar lo máximo los trámites administrativos para que cuanto antes sea realidad en forma de hogares", ha insistido.

En esta línea, ha aclarado que por el momento las gestiones se han hecho con el Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos y, una vez formalizada la compra, podrán entablar relación con el Ayuntamiento.

ACTUACIONES EN CYL

Durante su visita, la ministra de Vivienda ha incidido en que su departamento ha invertido en Castilla y León casi 600 millones de euros que permiten actuar sobre 13.000 viviendas, de las que 1.800 son de nueva construcción y el resto con una tarea "muy importante" de rehabilitación.

"El suelo es la materia prima de las políticas de vivienda y nosotros tenemos un compromiso claro de que todos los suelos de la Administración General del Estado tienen como dirección prioritaria las políticas de vivienda", ha concluido.