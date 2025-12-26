Ministerio de Vivienda licita por 1,05 millones la II Fase de la recuperación del Palacio de los Marqueses de Berlanga

Obras en el palacio de los Marqueses de Berlanga, en el pueblo soriano de Berlanga de Duero. - MINISTERIO DE VIVIENDA.

SORIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha licitado por 1,054 millones de euros las obras de la fase II para la recuperación, sustitución y consolidación parcial del edificio principal del Palacio de los Marqueses de Berlanga, Berlanga de Duero (Soria), en el marco del Programa de Rehabilitación Arquitectónica.

El Proyecto de Ejecución ha sido aportado por el Ayuntamiento de Berlanga de Duero, que así mismo tiene previsto contratar la dirección facultativa de las obras.

El Ministerio, por su parte, asume la financiación íntegra de las obras y actúa como órgano de contratación de las actuaciones previstas, que cuentan con un plazo de ejecución estimado de 12 meses, previendo la finalización de las obras en el ejercicio 2027.

El Palacio de los Marqueses de Berlanga se incendió durante la Guerra de la Independencia, pero quedó en pie toda la fachada y las dos torres de los extremos y en 1980 fue declarado monumento histórico- artístico, mediante un real decreto publicado en el BOE.

En la actualidad cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural (BIC) y su recuperación se realizará en varias fases, según han acordado el Ministerio y el Ayuntamiento de Berlanga.

Tras la fase de desescombro del pabellón cine-taller del Palacio de los Marqueses de Berlanga, el Ayuntamiento de Berlanga de Duero ha financiado la fase I para el Derribo, recuperación, sustitución y consolidación edificio principal', con el objetivo de documentar la planta original del inmueble y la recuperación de los elementos arqueológicos y arquitectónicos.

La fase II que ahora se licita y que financia íntegramente el Ministerio de Vivienda, aspira a vincularse con la fase I de forma que puedan unirse las intervenciones sucesivamente, dando como resultado una obra completa que pueda dedicarse al uso específico al que se destina.

En concreto, comprende el volumen que resulta entre la fase I, ahora en proceso de ejecución, y la torre del norte del inmueble, con ello y una vez finalizados los trabajos, quedarían concluidas las obras de afianzamiento de la fachada principal y la recuperación del cuerpo principal del palacio.