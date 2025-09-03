La ministra de Defensa garantiza que los Presupuestos "se van a presentar" y que el Gobierno "no ha dejado de trabajar"

La ministra de Defensa, Margarita Robles (c), junto a el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez (2i), visita las instalaciones del polígono industrial de Valcorba. - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantizado que el Gobierno presentará Presupuestos Generales porque "no ha dejado de trabajar en ningún momento".

Robles ha reconocido que hay que presentar las cuentas ya que son un "compromiso constitucional", para apuntar que, aun así, se sigue trabajando con unos presupuestos prorrogados.

En este sentido, ha señalado que la "mejor manifestación" de ese trabajo es el Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, Numant-IA, que se ha presentado este miércoles en Soria donde se ubicará en 2028, y que se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa.