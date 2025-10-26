El ministro Urtasun participará en unas Jornadas Abiertas de Cultura el 19 de noviembre en Valladolid

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la visita a una librería, a 21 de octubre de 2025, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Ambos han visitado diversos espacios culturales valencianos afectados por la dana. - Jorge Gil - Europa Press

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado su asistencia a unas Jornadas Abiertas de Cultura que se celebrarán el próximo 19 de noviembre en Valladolid, según han informado Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las organizaciones celebraron un encuentro privado con el titular de Cultura con motivo de su participación del titular de Cultura en la inauguración de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Precisamente, Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo, que han confirmado su convergencia en un frente común en las próximas elecciones autonómicas, compartieron datos del estado de la cultura de la Comunidad con el ministro.

Para profundizar en este análisis, las organizaciones anunciaron la celebración de unas Jornadas Abiertas de Cultura el próximo 19 de noviembre en Valladolid. "Urtasun ha confirmado su asistencia al encuentro, que contará con representantes de las artes y la cultura de Castilla y León", han remarcado en el comunicado.

El evento supone una continuación de otras acciones culturales celebradas en la ciudad. Valladolid Toma la Palabra, también presente en la reunión con el ministro, celebró el pasado martes 7 de octubre una jornada de características similares.

Las organizaciones han afirmado que esta serie de acciones tiene como finalidad incorporar al programa electoral del frente común una hoja de ruta para "fortalecer la cultura de la Comunidad".