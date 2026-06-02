Miriam Andrés se presentará a la reelección como alcaldesa de Palencia

Archivo - Miriam Andrés. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA - Archivo

PALENCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, ha confirmado su intención de presentarse a la reelección como candidata a la Alcaldía de la capital palentina en las próximas elecciones municipales, que se está previsto que se celebren en mayo del año próximo.

Andrés ha adelantado esta decisión, que queda supeditada al procedimiento interno del PSOE para la elección de candidatos, y ha apelado su intención de dar continuidad a los proyectos ya en marcha, así como se ha referido a las dificultades que residen en los plazos administrativos para sacar adelante algunas iniciativas.

"En estos tres años, hemos peleado mucho, pero los ritmos de la Administración no han acompañado a las necesidades y a los compromisos políticos que tenemos", ha apuntado.

Andrés ha adelantado así que concurrirá al proceso de selección de candidaturas que establezca el PSOE para los próximos comicios que comenzarán a definirse en el Comité Federal previsto para finales de junio.