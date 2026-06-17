Miriam Andrés recuerda que fue acosada en redes sociales por Leire Díez durante las primarias del PSOE en 2017

Archivo - La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA - Archivo

PALENCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha recordado este miércoles, 17 de junio, el acoso que sufrió en redes sociales durante las elecciones primarias del PSOE en el año 2017 por parte de Leire Díez, exmilitantes socialista.

La regidora explicó estos ataques públicos por parte de la exmilitante socialista en unas declaraciones realizadas hace un año y ha rememorado hoy esos insultos y descalificaciones que recibió por apoyar a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez durante aquel proceso electoral interno.

Esta campaña de acoso provocó que la alcaldesa cerrase su perfil de Facebook a causa de los mensajes de Díez, que "manejaba las redes sociales con una vehemencia tremenda y un ataque personal terrible a quienes no opinábamos igual", ha expresado Andrés.

La alcaldesa ha subrayado que ese episodio se remonta a aquella etapa y ha explicado que conocía a Leire Díez de aquellos años, ya que era una persona muy conocida en determinados ámbitos del PSOE. "Era una gran conocida en muchas zonas del Partido Socialista", ha concluido.