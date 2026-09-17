Miriam Andrés traslada su apoyo y solidaridad a Ceuta y ofrece "medios materiales o humanos" ante la crisis migratoria

Miriam Andrés traslada su apoyo y solidaridad a Ceuta y ofrece "medios materiales o humanos" - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, ha reiterado su apoyo y solidaridad con la ciudad de Ceuta y ha hecho pública la carta que remitió al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, el pasado 3 de septiembre, en la que puso a su disposición los "medios materiales o humanos" que pudiera necesitar en un determinado momento y que el Ayuntamiento de la capital palentina le "pudiera dispensar".

La alcaldesa ha dado a conocer el texto de la misiva durante el Pleno municipal de este jueves y ha aclarado que tomó la decisión de trasladar a Vivas el respaldo institucional de su ciudad por escrito, a través de esta carta, en la que trasladó la solidaridad del pueblo palentino ante la situación que atraviesa la ciudad

En ella, la alcaldesa también explicaba las razones por las que no convocó una concentración en la capital el pasado día 2, con motivo del llamamiento realizado desde la Federación Española de municipios y Provincias (FEMP).

Andrés justifica que la prioridad en aquella jornada era mantener la seguridad en un día de afluencia masiva de público en la Plaza Mayor, dado que Palencia celebraba el día grande de sus fiestas patronales de San Antolín, pero también aclara que no estuvo de acuerdo con la forma en la que la presidencia de la FEMP lanzó esa convocatoria de forma unilateral.

La regidora socialista insiste en que cree firmemente en la integridad territorial y que es una "firme convencida" del principio de solidaridad entre municipios", por lo que pone a disposición de Ceuta "los medios, materiales o humanos que pudiera necesitar y que mi Ayuntamiento le pueda dispensar".

"Es mi forma de entender el servicio público y en esto consiste la solidaridad, en compartir lo que se tiene, sea mucho o poco", ha concluido, antes de mostrar su deseo de que la situación en Ceuta se solucione "con prontitud".