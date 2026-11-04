Miteco contempla 23 nuevas subestaciones y 1.289 kilómetros de líneas en CyL en su propuesta de planificación eléctrica

Reunión del Miteco y la Junta de Castilla y León - MITECO

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva Propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con horizonte 2030 contempla en Castilla y León la construcción de 23 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 882 kilómetros de líneas y la repotenciación de otros 407 kilómetros de tendidos para incrementar su capacidad.

El anuncio ha tenido lugar en el marco de una reunión de trabajo entre la consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar las alegaciones presentadas por el Ejecutivo autonómico y las modificaciones experimentadas tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

La consejera ha defendido la posición de Castilla y León en materia de generación eléctrica y ha repasado las infraestructuras eléctricas necesarias para "favorecer el desarrollo económico" de la Comunidad.

En concreto, la reunión se enmarca en una ronda de contactos con las comunidades autónomas, desarrollada según el orden protocolario, para exponer los cambios introducidos en la propuesta durante su tramitación.

Tras el periodo de audiencia pública se han incorporado dos subestaciones y 11 posiciones adicionales a las planteadas en la versión inicial. Asimismo, la propuesta incluye adaptaciones para desarrollos posteriores a 2030 que aportan certidumbre y permiten ya iniciar proyectos de largo recorrido en todas las provincias de la Comunidad.

Por otro lado, reciben la consideración de preferentes, con prioridad en el ámbito de la Planificación, las actuaciones en tres ejes para vertebrar la red de transporte -Magaña-Soria-Coscurita, Aldeadávila-Villarino y Asturias-León- y las destinadas a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.

En conjunto, el Miteco plantea que las redes atiendan una demanda adicional de 3 GW de peticiones ligadas al proceso de transición energética desde la red de transporte, con el 75 por ciento destinado a nuevos desarrollos industriales y producción de hidrógeno, además de atender a la electrificación del transporte -incluido el ferrocarril- y nuevas viviendas.

Finalmente, la propuesta prevé aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable, con 4,6 GW, la mayoría para generación eólica, y el almacenamiento, con casi 1,5 GW para centrales hidroeléctricas reversibles.