Miteco culmina la restauración de 90 hectáreas de minería del carbón en Torre-Villagatón (León) dotada con 11,5 millones

Imagen de la zona restaurada por parte del Miteco en terrenos degradados por la minería del carbón a cielo abierto en los municipios leoneses de Torre del Bierzo y Villagatón (León). - MITECO

LEÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha recepcionado este lunes la obra de restauración de 90 hectáreas de terrenos degradados por la minería del carbón a cielo abierto en los municipios leoneses de Torre del Bierzo y Villagatón, financiada con 11,5 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La obra ha logrado el objetivo de restaurar medioambientalmente más de 90 hectáreas degradadas, convirtiendo este pasivo ambiental en un activo natural para el territorio y sus habitantes.

Entre las actuaciones del proyecto destacan la retirada de estériles de escombrera en superficies de Dominio Público Hidráulico, recuperando los cauces fluviales naturales; el remodelado y consolidado de las instalaciones mineras y de residuos, así como su renaturalización con técnicas de bioingeniería; el relleno, reperfilado e integración paisajística de hendiduras del terreno; la revegetación herbácea, arbustiva o arbórea del terreno y el cierre de bocaminas, pocillos y chimeneas de cara a garantizar la seguridad de personas y bienes.

La obra de Torre-Villagatón es la primera que finaliza del programa, dotado con 150 millones del Componente 10 del PRTR para la restauración de un mínimo de 2.000 hectáreas de zonas degradadas por la minería del carbón en siete proyectos en tres comunidades autónomas: tres en Castilla y León, tres en Asturias y uno en Aragón.

En Castilla y León son las restauraciones medioambientales de la Gran Corta Fabero (que en su momento fue la mina de carbón a cielo abierto más grande de Europa), Casares-Ladil-Charcón y la propia Torre-Villagatón; en Asturias son las restauraciones de Tormaleo, Cerredo y Buseiro y en Aragón, las explotaciones ubicadas en Mequinenza, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Miteco.

ADAPTAR LAS ZONAS A USOS FUTUROS

Los proyectos, ejecutados por empresa pública Tragsa, no se han limitado a la restauración ambiental, sino que han preparado las zonas para otros usos futuros que permitan fijar población y hacer más atractivos los territorios.

En la contratación de los trabajados se ha priorizado a los integrantes de la Bolsa de minería del ITJ y esta actuación se suma a las iniciativas desplegadas por el Miteco desde 2019 en los municipios de transición justa y los municipios mineros de Castilla y León, por un total de 570,79 millones de ayudas a proyectos y ayudas sociales, que movilizarán 1.930,5 millones de inversión total.