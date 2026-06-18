Molinaseca (León) restringe el uso de agua para usos distintos del doméstico por los arrastres tras las tormentas

Imagen de Molinaseca (León). - AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA

MOLINASECA (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Molinaseca (León) ha emitido un bando en el que informa sobre la restricción del uso de agua potable para usos distintos del doméstico debido al arrastre de lodo y cenizas producido por las recientes tormentas, que ha provocado la inutilización de la captación del río Meruelo (permanece operativa la de Las Tejedas).

El Consistorio de Molinaseca ha adoptado esta decisión debido al aumento de la demanda de agua potable en época estival y con el fin de no provocar limitaciones más drásticas en el suministro, según el bando emitido este jueves al que ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, queda restringido el uso del agua potable para, entre otras cuestiones, el riego de jardines, de huertos y de calles, así como para las piscinas.