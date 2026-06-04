Del Molino destaca en Valladolid que "el gran libro sobre Rosario Weiss", protagonista de 'La hija', "no estaba escrito"

El escritor Sergio Del Molino, en la plaza Martí y Monsó de Valladolid. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor madrileño Sergio Del Molino ha presentado este jueves en La Feria del Libro de Valladolid 'La hija', su última novela, en la que aborda la historia de Rosario Weiss, oculta tras el mito del arte español Francisco de Goya, y sobre quien ha aseverado que todavía "no estaba escrito" un "gran libro".

Del Molino ha ofrecido una rueda de prensa este jueves, antes del encuentro en el que iba a participar en el Salón Principal del Círculo de Recreo de la Valladolid, en el marco de la 59 edición de la Feria del Libro, acompañado por el periodista local Samuel Regueira, en la que ha explicado que Goya "siempre ha estado muy presente" en su vida.

"No sabía ni cómo ni cuándo, pero era inevitable que recalara en el universo del artista", ha manifestado Del Molino, que se ha mostrado "encantado" de volver a Valladolid. "Siempre es un lujo poder charlar de literatura", ha apuntado.

En esta misma línea, ha expresado que fue el momento en el que encontró a Rosario Weiss, lo que transformó la manera de ver a "ese Goya viejo", cuando empezó a "obsesionarse" y a crear. "El gran libro sobre Rosario Weiss no estaba escrito", ha enfatizado.

"Me sorprende encontrarme con estos vacíos elocuentes en la literatura española", ha relatado antes de afirmar sorprendido que los autores "miran hacia muchos sitios, pero no hacia donde se debe mirar cuando se repasa la historia".

"Es un asunto importante al que nadie ha prestado atención". Sobre la figura de Goya, ha declarado que aún existen clichés que perviven, uno de estos, "el más duro", el de las pinturas negras del Goya "enloquecido" que pintaba a brochazos.

Sin embargo, Del Molino, a base de indagar, se encontró con una artista "más familiar, tranquilo y pacífico". "Este Goya familiar último es el que no está explorado", ha indicado.

"Mis intereses coinciden con el vacío", ha declarado. "Me sorprende llegar el primero muchas veces porque son campos que deberían estar muy trillados. No entiendo por qué hay tanto desinterés por algunos campos que luego interesan y generan debate, pero es un misterio del cual me aprovecho".

Sobre Rosario Weiss, ha relatado que, cuando esta empieza a mostrar actitudes "muy poderosas", Goya es el que la guía. "No existe una escuela de goyistas porque no hay continuadores de su obra. La única heredera del artista era Rosario Weiss".

De hecho, ha asegurado que rasgos del artista, como el acercamiento a los personajes, pueden reconocerse en la obra de Weiss, aunque Goya tuviera su "estilo propio"

Del Molino está considerado "un referente del periodismo y la literatura actual, reconocido por transformar el debate nacional" con ensayos como La España Vacía, abarca géneros que van desde la crónica personal hasta la autobiografía novelada.

Además, ha obtenido premios como el Espasa y el Ojo Crítico y, recientemente, el Premio Alfaguara de Novela 2024 por Los alemanes.