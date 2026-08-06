Monasterio de Carracedo (León) ofrece visitas teatralizadas el 14 y 20 de agosto y el Castillo de Ponferrada el 15 y 16

Cartel de las dos visitas teatralizadas. - DINAMITA TEATRO

LEÓN 6 Ago. (EUROPA PRESS) - El Monasterio de Carracedo y el Castillo de los Templarios de la localidad leonesa de Ponferrada ofrecerán durante el mes de agosto varias visitas teatralizadas para descubrir su historia "de una forma diferente".

El Monasterio de Carracedo y el Castillo de los Templarios de Ponferrada acogerán cuatro representaciones que permitirá al público conocer la historia de ambos espacios a través del teatro, a través de una experiencia cultural que combina divulgación y aventura.

Así ,los días 14 y 20 de agosto, el Monasterio de Carracedo será el escenario de 'El Ensueño de Fray Emerio', una visita teatralizada dirigida a todos los públicos que transporta a los asistentes a los primeros siglos de vida de este monasterio milenario.

A lo largo del recorrido, personajes como Fray Emerio, el abad Florencio, la infanta doña Sancha o el lego Simón acompañarán a los visitantes por los diferentes espacios del cenobio, descubriendo algunos de los episodios más significativos de su historia.

La entrada a esta visita teatralizada, promovida por el Instituto Leonés de Cultura, cuesta cinco euros y se pueden hacer reservas sin pago previo en el teléfono 987 546 969.

Por su parte, los días 15 y 16 de agosto, el Castillo de los Templarios de Ponferrada acogerá 'El Poder de la Tau', una visita teatralizada especialmente recomendada para público familiar en la que, a través de diferentes personajes históricos y de situaciones llenas de humor y participación, el público recorrerá algunos de los acontecimientos más relevantes que han marcado la historia del castillo desde su origen hasta la actualidad.

El coste de la entrada a esta visita impulsada por el Ayuntamiento de Ponferrada es de 3 euros.