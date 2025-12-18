El Monasterio de Santa María la Real de Aguilar (Palencia) incorpora réplicas de capiteles arrancados en 1871 - FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

El Monasterio de Santa María la Rea,l ubicado en Aguilar de Campoo (Palencia), ha incorporado diez réplicas fidedignas de los capitales arrancados hace más de un siglo para ser trasladados al Museo Arqueológico Nacional (MAN) con el objetivo de garantizar su protección y conservación.

Esta integración, que se une a otros cuatro capiteles ya presentes, se ha denominado 'Bosque románico' y se sitúa en el centro expositivo Rom del monasterio, que ha inaugurado este jueves, 18 de diciembre, el proyecto apoyado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La encargada de inaugurar 'Bosque Románico' ha sido la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, quien ha estado acompañada por el presidente de la Fundación Santa María la Real, Ignacio Fernández Sobrino, y el fundador de la entidad, José María Pérez 'Peridis'.

La apertura del nuevo recorrido expositivo ha contado también con la presencia, entre otros, del subdelegado del gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, y la vicepresidenta de la Diputación Provincial, María José de la Fuente.

"Nuestro reto era devolver a Aguilar y al público en general parte de su legado cultural", ha explicado el presidente de la Fundación, para incidir en que con este proyecto "será mucho más fácil entender un fragmento esencial de la historia y el arte del monasterio".

Igualmente, ha agradecido el apoyo del gobierno autonómico y de cientos de personas que colaborado en la campaña de micro mecenazgo lanzada por la Fundación e Hispania Nostra para completar el proyecto.

Por su parte, 'Peridis', fundador de la entidad, ha recordado, visiblemente emocionado, que 'Bosque Románico' supone la "última piedra de un proyecto que dura décadas" y ha que servido para "restaurar y llenar de vida el monasterio".

El eje central de este proyecto ha sido la recuperación simbólica de diez capiteles medievales que en 1871, cuando el monasterio era conocido como "el convento caído", por su estado de ruina, fueron trasladados al Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

La colaboración del arqueológico ha permitido la reproducción de diez de las mejores piezas, que se suman a otras cuatro con las que ya contaba el monasterio, de manera que se conforma un "bosque románico" de 14 elementos.

El trabajo se ha confiado al equipo de Fundación Factum, que se ha servido de las nuevas tecnologías, la digitalización 3D y las técnicas tradicionales para recrear del modo "más fiel posible" cada capitel.

EXPERIENCIA SENSORIAL

Junto a los capiteles se han recuperado 16 maquetas de madera que reproducen otros tantos edificios románicos de la comarca y que fueron creadas por los alumnos-trabajadores de las primeras Escuelas Taller de España.

Se trata de un programa pionero que cumple 40 años y que sirvió para restaurar el monasterio, en línea con la filosofía de "aprender haciendo y hacer aprendiendo". En contexto, la Fundación Santa María la Real espera que las maquetas ayuden a contextualizar la evolución del románico en la comarca.

Además, se han habilitado dos "estaciones sensoriales", diseñadas para enriquecer la experiencia del visitante. Una está dedicada al tacto y permite descubrir detalles escultóricos a través de las texturas y la otra es una estación de olores, pensada para evocar los aromas característicos de un taller de cantería medieval.

"Con este proyecto queremos dinamizar el turismo cultural, fomentar la educación patrimonial y contribuir a la generación de actividad económica en el territorio", ha asegurado el presidente de la Fundación, quien confía en que la iniciativa sirva para fortalecer la oferta turística del norte de Palencia y consolide la comarca como un "referente cultural" de este estilo artístico a nivel nacional e internacional.

De momento, para darlo a conocer, la Fundación Santa María la Real ha organizado una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar este viernes, 19 de diciembre. Aunque el museo estará abierto de 16.00 a 19.00 horas, se realizarán dos visitas guiadas, gratuitas y abiertas al público a las 16.30 y las 18.00 horas.