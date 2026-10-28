'Un monstruo amable' retrata el horror de la pornografía infantil y la fragilidad de la confianza

Fotograma de la película 'Un monstruo amable' con motivo del estreno español en la 71 Seminci - SEMINCI

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta austriaca Marie Kreutzer plantea en 'Un monstruo amable' (2026) una inquietante y provocadora reflexión sobre los límites del amor, la confianza y la intimidad cuando la sospecha de un crimen irrumpe en el seno de una familia, a través de una historia que se articula en torno a una investigación por difusión de pornografía infantil para analizar los traumas, dilemas, pesadillas y miedos que surgen del abuso.

Tras competir por la Palma de Oro en Cannes, la cinta ha tenido su estreno español en el marco de la Sección Oficial de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde ha sido aplaudida por el público.

La historia sigue a una pianista, interpretada por Léa Seydoux, relativamente conocida que ve cómo su vida se desmorona cuando una investigación policial contra su marido saca a la luz una realidad que amenaza con transformar todo lo que creía saber de él.

La aparente tranquilidad de su nuevo hogar se quiebra con la llegada de la policía, que investiga al marido por la posesión y distribución de material de pornografía infantil.

Lo que inicialmente parece una situación que él no alcanza a comprender del todo adquiere progresivamente contornos más inquietantes a medida que afloran detalles sobre su actividad en foros de internet.

Al evitar la violencia explícita, Kreutzer prioriza el punto de vista de Lucy, esposa y madre dividida entre rehuir la verdad y proteger a su hijo, en una relato en el que los gestos y silencios de una sublime Seydoux (Mejor Actriz en la 68 Seminci), acompañada, entre otros, por la gran Catherine Deneuve, sostienen un retrato tan incómodo como lúcido, que nos hace pensar en quiénes son los verdaderos monstruos y si quizás están más cerca de lo que creemos.

A partir de este punto, Kreutzer construye un relato que evita las respuestas sencillas y desplaza el centro de atención hacia las consecuencias personales de la investigación, con una puesta en escena contenida y precisa en la que la imagen y el espacio se vuelven claustrofóbicos y revelan lo inquietante dentro de lo cotidiano

La cuestión no se limita a determinar qué ha hecho el marido o cuáles eran sus motivaciones, sino que alcanza a la mujer que ha compartido con él su vida y que debe enfrentarse a la posibilidad de que la persona a la que ama sea alguien muy distinto de quien creía conocer.

La película introduce así un dilema moral que atraviesa todo el metraje: cómo afrontar la sospecha de que la intimidad familiar escondía una realidad devastadora y hasta qué punto es posible preservar los vínculos afectivos cuando se desmoronan sus fundamentos.

La incertidumbre también se extiende al hijo de la pareja, cuya situación obliga a contemplar las implicaciones más dolorosas de la investigación sin que la narración reduzca sus interrogantes a una respuesta fácil.

Léa Seydoux sostiene buena parte del peso dramático de la cinta con una interpretación contenida, capaz de transmitir la conmoción y el desconcierto de una mujer obligada a reconstruir mentalmente su propia historia.

Su personaje transita entre la incredulidad, el temor y la necesidad de comprender, mientras los secretos que aparecen en el desarrollo del largometraje alteran su percepción del marido, de su familia y de sí misma.

LAS GRIETAS DE LA INTIMIDAD FAMILIAR

El resto del reparto, en el que destaca la actuación de Catherine Deneuve, acompaña con solidez este retrato de una relación sometida a una presión extrema, en el que la cineasta desarrolla, además, una línea narrativa paralela centrada en la inspectora especializada en delitos contra menores que dirige la investigación.

En su vida privada, la agente que lidera la investigación por difusión de contenidos pornográficos infantiles mantiene una relación complicada con su padre, que padece una enfermedad mental degenerativa y necesita cuidados permanentes.

La presencia de una cuidadora introduce otra dimensión del acoso y de los abusos de poder dentro del ámbito doméstico, en una trama que amplía el alcance de las preguntas planteadas por la película más allá de la familia protagonista.

Ambas historias convergen en una mirada sobre la vulnerabilidad de quienes se ven atrapados en situaciones que desafían sus certezas y sobre la dificultad de afrontar conductas dañinas cuando quien las protagoniza forma parte del círculo más cercano.

El hogar, tradicionalmente asociado a la protección y la seguridad, se convierte aquí en un espacio en el que las apariencias ya no bastan para garantizar la confianza.

Lejos de recurrir únicamente al impacto de los hechos investigados, la directora apuesta por un tratamiento psicológico que sitúa el foco en las consecuencias emocionales y morales de la sospecha.

La tensión surge tanto de los detalles que salen a la luz a lo largo de la historia como de aquello que los personajes no consiguen comprender o afrontar, mientras la protagonista se enfrenta a una pregunta que no admite una respuesta universal: si es posible seguir amando a alguien cuando se descubre una realidad capaz de cambiar para siempre la imagen que se tenía de esa persona.

Con una puesta en escena contenida y una atmósfera progresivamente opresiva, 'Un monstruo amable' propone así un drama psicológico sobre los secretos, la responsabilidad y los límites de la intimidad.

Una película que deja al espectador ante interrogantes incómodos sobre la confianza y la vida familiar, y que encuentra en la interpretación de Seydoux su principal anclaje emocional.